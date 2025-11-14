RS46/25: Itsenäisyyspäivän juhlien järjestelyt menossa monella taholla

Itsenäisyyspäivän juhliin valmistautudutaan nyt monella taholla, kun itsenäinen Suomi täyttää 6. joulukuuta 108 vuotta. Monet ruotsinsuomalaiset yhdistykset ja tapahtumienjärjestäjät eri puolilla maata suunnittelevat parhaillaan itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmaa.

Linnan juhlien eli Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton seuraaminen television välityksellä on ruotsinsuomalaisten keskuudessa laajalle levinnyt ja suosituin tapa juhlistaa itsenäisyyspäivää.

Tänä vuonna presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb isännöivät itsenäisyyspäivän juhlavastanottoa toista kertaa.

Linnan juhlia vietetään tänä vuonna teemalla koulutus ja sivistys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Teema näkyy kutsuvieraissa ja Presidentinlinnan koristelussa. Presidenttipari kutsuu teeman myötä vieraiksi muun muassa ansioituneita opettajia.

Linnan juhlien ruuat tulevat tänä vuonna Itä-Suomesta. Juhlavieraille on tarjolla esimerkiksi muikku- ja lanttulaatikkoa, omena- ja lihalörtsyjä, Lemin särää ja karjalanpiirakoita.

Musiikista vastaa Kaartin soittokunta, solisteina toimivat Jenni Vartiainen, Klaara Koivunen, Marzi Nyman ja Mirella yhtyeineen.

Presidenttipari on kutsunut linnan juhliin tänä vuotta yhteensä 1700 vierasta. Veteraanit ja lotat juhlivat Presidentinlinnassa jo 2. joulukuuta järjestettävällä päivävastaanotolla, joka mahdollistaa useamman kunniavieraan osallistumisen ja kiireettömän keskustelun vieraiden korkea ikä ja terveydentila huomioiden.

Linnan juhlien alkamisaikaa on aikaistettu tänä vuonna puolella tunnilla vieraiden viihtyvyyden parantamiseksi. Uudistuksella halutaan mahdollistaa juhlan kiireettömämpi kulku. Ylen suora juhlalähetys alkaa klo 17.15 Ruotsin aikaa.