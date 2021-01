RS 53/20: Ihmiskunta vastaan virus – rokotukset ovat alkaneet

Suomi ja Ruotsi aloittivat koronavirusrokotukset yhdessä muiden EU-maiden kanssa 27.12. 2020, lähes välittömästi sen jälkeen kun ensimmäiset Pfizerin Belgian lääketehtaalta lähetetyt koronavirusrokote-erät oli vastaanotettu Helsingissä ja Tukholmassa.

Ensimmäinen rokote-erä on noin 10 000 annosta kutakin EU-maata kohden. Suurempien erien toimitus on parhaillaan menossa. Kyseessä on alkuvaiheessa noin 80 000 annosta viikossa.

Ensimmäisinä rokote annetaan koronaviruspotilaita hoitavan terveydenhuollon henkilöstölle sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille. Sen jälkeen alkavat massarokotukset, jotka kestävät koko kevään.

Päämääränä on rokottaa koko väestö. Normaaliin arkielämään voidaan palata, kun immuniteetti on riittävän suurella osalla väestöä, eli noin 70 prosentilla. Vasta silloin varotoimista voidaan luopua. Suomessa arvioidaan, että juhannuksen jälkeen tauti on siellä nujerrettu.

Kyseessä ei ole pakkorokotus. Se on vapaaehtoinen ja maksuton.

Pfizerin ja Biontechin rokotus on tehokas ja turvallinen myös henkilöille, joilla on esimerkiksi astma, krooninen keuhkosairaus, diabetes tai korkea verenpaine. Raskaina oleville ja alle 16-vuotiaille rokotusta ei toistaiseksi suositella, koska rokotetta ei ole vielä testattu näissä ryhmissä.

Rokote ei suojaa välittömästi, tarvitaan kaksi annosta. Toinen on otettava kolmen viikon kuluessa ensimmäisestä. Rokote antaa noin 95% suojan taudilta, eli 95 rokotteen ottajasta sadasta välttää taudin. Sairastuneilla rokote lieventää oireita vaikeista lieviksi. Suojavaikutus on vahvimmillaan noin viikko jälkimmäisestä rokotuksesta.