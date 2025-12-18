RS 51/25: Joulu olympiatunnelmissa
Ollaan jouluviikossa, vuosi 2025 alkaa olla lopuillaan.
Talouden taivaalla nähtiin valon merkkejä, kun saatiin marraskuun inflaatioluvut. Kuluttajahinnat ovat laskusuunnassa, mikä antaa toivoa asuntovelallisille, eläkeläisille ja lapsiperheille.
Marraskuun inflaatioaste eli kuluttajahintojen nousu oli 2,3 prosenttia, kun vastaava lukema oli lokakuussa 3,1 prosenttia. Laskusuunnassa oleva inflaatio antaa toivoa siitä, että talous ja samalla kuluttajien ostovoima elpyy vuoden 2026 aikana.
Alkuvuoden suuri urheilutapahtuma on talviolympialaiset, jotka järjestetään 6.- 22. helmikuuta 2026 Italian Milanossa ja Cortina d`Ampezzossa. 87 maata lähettää olympialaisiin urheilijansa, jotka kilpailevat kisojen 116 eri lajissa.
Suomen ja Ruotsin jännittävät olympiajoukkuevalinnat ovat parhaillaan menossa, lisätietoja RS-lehden urheilusivuilta.
Ruotsinsuomalaisittain alkuvuoden 2026 urheilutapahtumista kiinnostavin lienee Ruotsin ralli, joka ajetaan 12.–15. helmikuuta Uumajan lumisissa maisemissa.
Ruotsin ralli on myös Suomen ralli. Suomalaiset ovat viimeisen reilun 40 vuoden aikana voittaneet rallin 23 kertaa.
Vuoden 2026 Eurovision laulukilpailut, jotka Suomen Käärijän ja KAJ-yhtyeen menestyksen myötä kiinnostavat suomalaisia järjestetään Itävallan pääkaupungissa Vienissä 12.–16. toukokuuta.
Ruotsinsuomalaisessa kulttuurissa ja viihteessä tapahtuu paljon alkavana vuonna.
Alkuvuoden merkittävin tapahtuma on Ruotsinsuomalaisten päivä 24. helmikuuta, jolloin ruotsinsuomalaiset juhlivat sankoin joukoin tilaisuuksissa eri puolilla maata.
Ruotsin Suomalainen -lehden toimitus toivottaa kaikille lukijoille ja ruotsinsuomalaisille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2026!