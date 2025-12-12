RS 50/25: Mitä vuosi 2026 tuo tullessaan?
Itsenäisyyspäivän juhlat on juhlittu, kuten tämän viikon RS-lehden juttusivut kertovat. Vuoden 2026 alkuun on aikaa kaksi ja puoli viikkoa.
Vuosi 2026 on Ruotsissa vaalivuosi. Syyskuun 13. päivänä järjestettävässä vaalisssa valitaan edustajat valtiopäiville, kunnanvaltuustoihin ja aluevaltuustoihin. Ennakkoäänestys alkaa 26. elokuuta. Kevät 2026 tulee olemaan kuumeisen vaalikampanjoinnin aikaa.
Suomessa ei tänä vuonna ole tulossa suuria vaalitapahtumia, seuraavat Suomen eduskuntavaalit ovat vuorossa 19. huhtikuuta 2027. Suomen presidenttiehdokaita ruotsinsuomalaiset pääsevät seuraavan kerran äänestämään vasta vuonna 2030, sillä Alexander Stubb valittiin vuonna 2024 tasavallan presidentin virkaan kuudeksi vuodeksi.
Alkuvuoden suuri urheilutapahtuma on talviolympialaiset, jotka järjestetään 6.-– 22. helmikuuta 2026 Italian Milanossa ja Cortina d`Ampezzossa. 87 maata lähettää olympialaisiin urheilijansa, jotka kilpailevat kisojen 116 eri lajissa.
Suomen ja Ruotsin jännittävät olympiajoukkuevalinnat ovat parhaillaan menossa, lisätietoja RS-lehden urheilusivuilta.
Ruotsinsuomalaisittain alkuvuoden 2026 urheilutapahtumista kiinnostavin lienee Ruotsin ralli, joka ajetaan helmikuussa Uumajan lumisissa maisemissa. Ruotsin ralli on myös Suomen ralli. Suomalaiset ovat viimeisen reilun 40 vuoden aikana voittaneet rallin 23 kertaa.
Vuoden 2026 Eurovision laulukilpailut, jotka Suomen Käärijän ja KAJ-yhtyeen menestyksen myötä kiinnostavat suomalaisia järjestetään Itävallan Vienissä 12.–16. toukokuuta.
Ruotsinsuomalaisessa kulttuurissa ja viihteessä tapahtuu paljon alkavana vuonna. Alkuvuoden merkittävin tapahtuma on Ruotsinsuomalaisten päivä 24. helmikuuta, jolloin ruotsinsuomalaiset juhlivat sankoin joukoin tilaisuuksissa eri puolilla maata.