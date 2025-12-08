RS 49/25: Itsenäisyyspäivänä tapahtuu
Itsenäinen Suomi täyttää kuudes joulukuuta 108 vuotta.
Suomen presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb isännöivät Linnan juhlia toista kertaa.
2025 juhlia vietetään teemalla koulutus ja sivistys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Presidenttipari on teeman myötä kutsunut vieraiksi muun muassa ansioituneita opettajia.
Presidenttipari on kutsunut juhlaan tänä vuonna 1700 vierasta ja juhlassa tullaankin näkemään pukuloistoa ja toinen toistaan upeampia asuja.
Linnan juhlat eli Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa Helsingissä on suomalainen traditio, jota miljoonat suomalaiset seuraavat kotikatsomoissa.
Linnan juhlien seuraaminen kodin tv-sohvalta käsin on myös ruotsinsuomalaisten keskuudessa suosittu tapa juhlistaa itsenäisyyspäivää. TV Finland ja Yle TV1 näyttävät vastaanoton suorana lähetyksenä, joka alkaa kello 17.15 Ruotsin aikaa.
Ruotsinsuomalaiset juhlivat itsenäistä Suomea tänäkin vuonna ja järjestävät lukuisia juhlia eri puolilla maata. Tarkempia tietoja ruotsinsuomalaisten 6.12. – tilaisuuksista löytyy tämänviikkoisen Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilta.