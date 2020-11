RS 48/20: Korona jyllää – Suomen tilanne silti euroopan paras

Suomi on onnistunut estämään koronan leviämisen paljon paremmin kuin naapurimaat. Koronatartuntojen määrä 100 000 ihmistä kohden on Euroopan alhaisin.

Tärkein syy lienee se, että Suomi on syrjässä. Keski-Euroopassa maiden rajoja ylitetään jatkuvasti ja päivittäinen rajaliikenne maasta toiseen on suurta, kun taas Suomen kohdalla se on vähäistä. Suomi on eristyksissä, kuin saari Euroopassa.

Väestöntiheys on toinen selittävä tekijä. Euroopan metropoleissa tungos on suuri ja virukset leviävät helpommin. Suomessa asuu noin 18 henkeä neliökilometrillä, kun taas esimerkiksi Belgiassa luku on 400 henkeä neliökilometriä kohden.

Fyysinen etäisyys ja henkilökohtaisen tilan antaminen toisille on suomalaisille ominaista, toiset pidetään käsivarrenmitan päässä.

Etätöiden suosio on Suomessa suuri ja niihin siirryttiin pandemian alkaessa hyvin nopeasti. Kun merkittävä osa kansasta siirtyi kotikonttorille, se vähensi viruksen leviämistä.

Suomalaisille on ominaista myös, että ohjeita noudatetaan ja luottamus viranomaisiin on vahva. Kun pandemia alkoi keväällä, Suomessa ei otettu tilannetta kepeästi, vaan turvauduttiin suhteelliseen jyrkkiin rajoitustoimiin

Viranomaisten suositukset on otettu vakavasti ja niitä on noudatettu. Suomi onnistui tässä paremmin kuin monet muut maat.

Kesä 2020 meni koronan osalta Suomessa hyvin, tartuntoja ei ollut juuri lainkaan. Tartuntoja ei myöskään haettu muualta, sillä Suomesta matkustettiin ulkomaille vain hyvin vähän. Kaikki tämä on vaikuttanut syksyn tilanteeseen.

Epidemiassa on menossa kiihtymisvaihe kaikkialla maailmassa.

Korona jyllää jälleen myös Suomessa, mutta Suomen tilanne on silti ylivoimaisesti Euroopan paras, ja suomalaiset aikovat pitää pandemian kurissa myös jatkossa.