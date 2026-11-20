Itsenäinen Suomen Tasavalta täyttää 6. joukuuta 109 vuotta.

Ruotsinsuomalaisille kyseessä on tärkeä juhlapäivä ja monet yhdistykset ja järjestöt eri puolilla maata suunnittelevatkin parhaillaan itsenäisyyspäivän juhlien järjestelyjä ja ohjelmaa. Tämän vuoden juhla on vauhdinottoa suureen juhlavuoteen 2027, silloin Suomi täyttää 110 vuotta.

Itsenäisen Suomen valtion syntyminen joulukuussa 1917 oli dramaattinen historiallinen tapahtuma. Venäjällä tapahtui vallankumous. Suomalaiset käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja julistautuivat itsenäisiksi 6.12.1917.

Nuori tasavalta oli vähällä menettää itsenäisyytensä heti alkutaipaleella. Lähes 700 000 suomalaista osallistui toisen maailmansodan taisteluihin 1939–45, monet heistä kaatuivat ja sadattuhannet vammautuivat vaikeasti. 70 000 pikkulasta lähettiin sodan jaloista turvaan Ruotsiin. Toisessa maailmansodassa Suomi menetti Neuvostoliitolle Karjalan ja joutui järjestämään asuinsijan 450 000 karjalaiselle evakolle. Mutta itsenäisyys saatiin nipin napin ja suurin uhrauksin säilytettyä.

Suomen myrskyisiin vaiheisiin kuuluu myös Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 ja sitä seurannut idänkaupan romahtaminen ja lama. Seurasi nopea länsiorientoituminen, ja sekä Suomi että Ruotsi liittyivät Euroopan unionin jäseniksi vuonna 1995.

Keväällä 2022 Euroopassa alkoi jälleen kuohunta ja Suomi haki Nato-jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Suomi hyväksyttiin sotilasliitto Naton jäseneksi 4.4. 2023. Sopimus liitti Suomen lopullisesti länteen ja Suomi siirtyi uuteen aikakauteen.

Matka on ollut myrskyinen, mutta nykypäivän Suomi on menestystarina.

Vuosi 2027 on Suomessa vaalivuosi ja vaaleihin valmistautuminen on alkanut ja puolueet valitsevat parhaillaan ehdokkaitaan. Suomen 40. eduskuntavaalien virallinen äänestyspäivä on sunnuntai 18. huhtikuuta. Täällä Ruotsissa Suomen eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 7.huhtikuuta äänestyspaikoissa eri puolilla Ruotsia. Ruotsissa asuu pysyvästi noin 120 000 Suomen kansalaista, joilla on äänioikeus Suomen valtiollisissa vaaleissa.

Ruotsissa sijaitsevien äänestyspaikkojen tarkat osoitteet ja aukioloajat kerrotaan Ruotsin Suomalaisessa keväällä 2027 hyvissä ajoin ennen äänestyksen alkamista. Ruotsin Suomalaisesta löytyvät myös Itsenäisyyspäivän juhlien paikat ja ajat.