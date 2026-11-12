Ruotsinsuomalaiset kirja-ja kulttuurimessut 2026 ovat vuorossa ensi lauantaina 14. marraskuuta klo 10.00 –17.00 Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun tarjoamissa edustavissa tiloissa Fridhemsplanilla.

Messuilla ruotsinsuomalaiset kirjailijat esittelevät ja myyvät uutuusteoksiaan, tarjolla on kirjailijahaastatteluja sekä paneelikeskusteluja, yhdistykset esittelevät toimintaansa ja runoilijat, tarinoiden kertojat ja faktakirjailijat saavat puheenvuoron ja kirjailijavieraita on myös Suomesta.

Messujen taiteellisesta annista vastaavat tunnetut ruotsinsuomalaiset taiteilijat Marja Koskiniemi ja Johanna Kavanto.

Uusien tilojen myötä messujen tarjonta on kasvanut ja monipuolistunut. Messujen vetonauloina ovat tänä vuonna Mikael Niemi, joka on yksi Ruotsin tunnetuimmista kirjailijoista sekä tanssija-koreografi Virpi Pahkinen.

Suomen kirjailijavieras on kauhavalainen Merja Mäki, joka on tunnettu historiallisista romaaneistaan.

Ruotsinsuomalaiset kirjailijat esittelevät tuotantoaan, muuhun ohjelmaan kuuluvat muun muassa musiikkia, stand-upia, runokaraoke, valokuvanäyttely, lastenohjelmaa ynnä muuta.

Marras-joulukuun aikana ruotsinsuomalaiset järjestävät monimuotoisia tapahtumia ympäri maata. Itsenäinen Suomen Tasavalta täyttää 6. joukuuta 109 vuotta. Monet ruotsinsuomalaiset yhdistykset ja järjestöt suunnittelevat parhaillaan itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmaa. Näiden juhlatilaisuuksien ja tapahtumien tarkempi ohjelma löytyy toisaalta lehdestä.