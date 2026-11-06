RS 45/26: Itsenäinen suomi täyttää joulukuun alussa 109 vuotta – eduskuntavaalit lähestyvät

Itsenäinen Suomen Tasavalta täyttää 6. joukuuta 109 vuotta.

Ruotsinsuomalaisille kyseessä on tärkeä juhlapäivä ja monet yhdistykset ja järjestöt eri puolilla maata suunnittelevatkin parhaillaan itsenäisyyspäivän juhlien järjestelyjä ja ohjelmaa. Tämän vuoden juhla on vauhdinottoa suureen juhlavuoteen 2027 silloin Suomi täyttää 110 vuotta.

Linnan juhlien seuraaminen kotisohvalta tv-ruudun välityksellä on ruotsinsuomalaisten keskuudessa suosituin tapa juhlistaa itsenäisyyspäivää.

Suora tv-lähetys Suomen presidenttiparin itsenäisyyspäivän vastaanotolta Helsingistä Presidentinlinnasta eli Linnan juhlat on yksi vuoden katsotuimpia tv-ohjelmia. Yli kolme miljoonaa suomalaista niin Suomessa kuin Suomen rajojen ulkopuolella seurasi Ylen itsenäisyyspäivän ohjelmaa viime vuonna.

Vuosi 2027 on Suomessa vaalivuosi ja vaaleihin valmistautuminen on jo alkanut ja puolueet valitsevat parhaillaan ehdokkaitaan.

Suomen 40. eduskuntavaalien virallinen äänestyspäivä on sunnuntai 18. huhtikuuta.

Täällä Ruotsissa Suomen eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa jo 7. huhtikuuta äänestyspaikoissa eri puolilla Ruotsia.

Ruotsissa asuu pysyvästi noin 120 000 Suomen kansalaista, joilla on äänioikeus Suomen valtiollisissa vaaleissa.

Ruotsissa sijaitsevien äänestyspaikkojen tarkat osoitteet ja aukioloajat kerrotaan Ruotsin Suomalaisessa keväällä 2027 hyvissä ajoin ennen äänestyksen alkamista.