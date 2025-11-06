RS 45/25: Pääosassa ruotsinsuomalainen kirja

Ruotsinsuomalaiset kirja-ja kulttuurimessut 2025 ovat vuorossa ensi lauantaina 8. marraskuuta klo 10–17.30 Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun tarjoamissa upeissa tiloissa Fridhemsplanilla.

Messuilla ruotsinsuomalaiset kirjailijat esittelevät ja myyvät uutuusteoksiaan, tarjolla on kirjailijahaastatteluja sekä paneelikeskusteluja, esitellään Tukholman yliopiston selkokieliprojekti, yhdistykset esittevät toimintaansa ja runoilijat, tarinoiden kertojat ja faktakirjailijat saavat puheenvuoron ja kirjailijavieraita on myös Suomesta.

Messujen taiteellisesta annista vastaavat tunnetut ruotsinsuomalaiset valokuvataiteilijat Erja-Riitta Salonen ja Tiina Rantanen.

Uusien tilojen myötä messujen tarjonta on kasvanut ja monipuolistunut.

Messujen vetonauloina ovat tänä vuonna ruotsinsuomalainen kirjailija-laulaja Anna Järvinen ja Suomen kirjailijavieras Finlandia-palkinnon voittanut Pajtim Statovci.

Ruotsinsuomalaiset kirjailijat esittelevät tuotantoaan, muuhun ohjelmaan kuuluvat muun muassa musiikkia, stand-upia, runokaraoke, valokuvanäyttely, lastenohjelmaa ynnä muuta.

Marras-joulukuun aikana ruotsinsuomalaiset järjestävät monimuotoisia tapahtumia ympäri maata.

Itsenäinen Suomen tasavalta täyttää 6. joukuuta 108 vuotta. Monet ruotsinsuomalaiset yhdistykset ja järjestöt suunnittelevat parhaillaan itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmaa.

Näiden juhlatilaisuuksien ja tapahtumien tarkempi ohjelma löytyy toisaalta lehdestä.