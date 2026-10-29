RS 44/26: Ehdota tärkeimmät ruotsinsuomalaiset kirjat

Mitkä ruotsinsuomalaiset kirjat ovat tärkeitä juuri sinulle? Mitkä ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden teokset kuvaavat parhaiten vähemmistön kieltä, kulttuuria, identiteettiä ja kokemuksia Ruotsissa?

Suomen instituutin kirjasto on päättänyt ottaa tästä selvää ja on käynnistänyt ruotsinsuomalaisille suunnatun kyselyn, jolla etsitään vähemmistölle tärkeitä teoksia.

Ehdotettujen kirjojen tulee olla Ruotsissa asuvien suomalaistaustaisten kirjailijoiden kirjoittamia. Kyselyn pohjalta laaditaan kirjallisuuslista kirjastojen kokoelmatyön tueksi.

Suomen instituutin kirjasto kaipaa ruotsinsuomalaisilta apua keskeisten ruotsinsuomalaisten teosten tunnistamiseen. Kirjasto toivoo ehdotuksia kirjoista, jotka valottavat vähemmistön kokemuksia ja historiaa. Ehdottaa voi laajasti eri kirjalllisuudenlajeihin kuuluvia teoksia, kuten romaaneja, novelleja, runoja ja tietokirjoja. K

yselyyn voi vastata paikan päällä kirjastossa. Kyselyyn pääsee myös yllä olevalla QR-koodilla. Lisätietoja: kirjastonjohtaja Eeva Östberg, eeva.ostberg@finlandsinstitutet.se, puh. 08-546 212 08.

Ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa tapahtuu monenlaista tänä syksynä. Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut 2026 järjestetään 14. Marraskuuta Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun edustavissa tiloissa. Mikael Niemi, Tiina Laitila-Kälvemark, Milka Hakkarainen, Sanna Laakso ja monet muut ruotsinsuomalaiset esittelevät uutuusteoksiaan. Suomesta saapuu vierailulle huippukirjailijoita ja messuilla on runsaasti muuta ohjelmaa muun muassa myös lapsille. Messuilla esitellään myös lasten ja nuorten kirjoituskilpailun voittajat.

Ruotsinsuomalaiset kirjailijat ovat tänäkin vuonna ahkeroineet julkaisten uutuusteoksia. Asko Sahlberg julkaisi syyskuussa Antiikki-sarjansa neljännen osan, jonka nimi on Antonius. Sarjan aikaisemmat itsenäiset osat ovat Herodes (2013), Pilatus (2016) ja Pompeius (2024). Sarjan tapahtumat sijoittuvat Rooman imperiumin aikaan ja kertovat vahvoista miehistä, jotka sanelivat maailman menon.

Miten kirjailijaksi tullaan? Asko Sahlberg järjestää yhdessä Leo Ylitalon kanssa Kertojan ääni- kirjoittajakurssin Göteborgissa 27.–29.11.

Tarkemmat tapahtumatiedot löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilta ja minne mennä-palstalta.