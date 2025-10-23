RS 43/25: MAALAISPOIKA 50-VUOTISJUHLAKIERTUEELLA
Mikko Alatalo, joka on suomalaisen pop-ja iskelmämusiikin yksi tunnetuimmista nimistä, saapuu ”Maalaispojasta 50 vuotta” –juhlakiertueelle Ruotsiin lokakuun lopussa. Perjantaina 24.10.klo 16.30 Mikko konsertoi Gävlessä Furugårdenilla, lauantaina 25.10. klo 13.00 Upplands Väsbyssä Messingenissä sekä klo 17.00 Suomi-seura Katajaisilla Västeråsissa ja sunnuntaina 26.10. klo 13.00 Alvikin kulttuuritalossa Tukholmassa.
Darya & Kuutamo-orkesteri on syyskiertueella. Perjantaina 31. lokakuuta klo 15.00 alkaen he vievät ruotsinsuomalaisen tangoyleisön hurmioon Uumajan Kulttuuritalo Vävenissä. Tunteisiin vetoava lyriikka ja kaihoisa musiikki, jossa ikävöidään satumaailmaan ovat tämän ruotsinsuomalaisen tango-orkesterin tavaramerkki.
Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut järjestetään jälleen 8. marraskuuta Tukholman ruotsinsuomalaisen edustavissa tiloissa Fridhemsplanilla. Uusien tilojen myötä messujen tarjonta on kasvanut ja monipuolistunut.
Messujen vetonauloina ovat tänä vuonna ruotsinsuomalainen kirjailija-laulaja Anna Järvinen ja Suomen kirjailijavieras Finlandia-palkinnon voittanut Pajtim Statovci. Ruotsinsuomalaiset kirjailijat esittelevät tuotantoaan, muuhun ohjelmaan kuuluu muun muassa musiikkia, stand-upia, runokaraoke, valokuvanäyttely, lastenohjelmaa ynnä muuta.
Tarkemmat tapahtumatiedot löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivulta.