RS 42/26: Ruotsinsuomalainen kirjasyksy

Kirja Festivaali, kulttuuritapahtuma, jossa keskustellaan kirjallisuudesta ja luetaan otteita kirjoista musiikin ja minglauksen ohella järjestetään viime vuoden tapaan 16. lokakuuta klo 18.00 alkaen Teatteri Tribunaalissa Tukholmassa.

Mukana tapahtumassa on joukko nuoria ruotsinsuomalaisia kirjailijoita, musiikista vastaavat Bottenviken-yhtye ja Dj Eki.

Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut 2026 järjestetään 14. Marraskuuta Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun edustavissa tiloissa. Mikael Niemi, Tiina Laitila-Kälvemark, Milka Hakkarainen, Sanna Laakso ja monet muut ruotsinsuomalaiset esittelevät uutuusteoksiaan. Suomesta saapuu vierailulle huippukirjailijoita ja messuilla on runsaasti muuta ohjelmaa muun muassa myös lapsille. Messuilla esitellään myös lasten ja nuorten kirjoituskilpailun voittajat.

Ruotsinsuomalaiset kirjailijat ovat tänäkin vuonna ahkeroineet julkaisten uutuusteoksia. Asko Sahlberg julkaisi syyskuussa Antiikki-sarjansa neljännen osan, jonka nimi on Antonius. Sarjan aikaisemmat itsenäiset osat ovat Herodes (2013), Pilatus (2016) ja Pompeius (2024). Sarjan tapahtumat sijoittuvat Rooman imperiumin aikaan ja kertovat vahvoista miehistä, jotka sanelivat maailman menon.

Miten kirjailijaksi tullaan? Asko Sahlberg järjestää yhdessä Leo Ylitalon kanssa Kertojan ääni- kirjoittajakurssin Göteborgissa 27.–29.11.

Lukijat löytävät tarkemmat tapahtumatiedot Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilla ja minne mennä-palstalta.