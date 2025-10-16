RS 42/25: Ruotsinsuomalaista kulttuuria
Norrtäljessä järjestetään lauantaina 18.10. klo 15.00 Ruotsinsuomalainen juhlakonsertti, paikka Opalen Rimbo Kulturscen. Ohjelmaan kuuluu myös yhteislaulua suomeksi ja ruotsiksi, Salon bändin ja Lotta Salon säestämänä.
Darya & Kuutamo-orkesteri on syyskiertueella. Perjantaina 31. lokakuuta klo 15.00 alkaen he vievät ruotsinsuomalaisen tangoyleisön hurmioon Uumajan Kulttuuritalo Vävenissä. Tunteisiin vetoava lyriikka ja kaihoisa musiikki, jossa ikävöidään satumaailmaan ovat tämän ruotsinsuomalaisen tango-orkesterin tavaramerkki.
Mikko Alatalo, joka on suomalaisen pop-ja iskelmämusiikin yksi tunnetuimmista nimistä, saapuu ”Maalaispojasta 50 vuotta” –juhlakiertueelle Ruotsiin lokakuun lopussa. Perjantaina 24.10. klo 16.30 Mikko konsertoi Gävlessä Furugårdenilla, lauantaina 25.10. klo 13.00 Upplands Väsbyssä Messingenissä sekä klo 17.00 Suomi-seura Katajaisilla Västeråsissa ja sunnuntaina 26.10. klo 13.00 Alvikin kulttuuritalossa Tukholmassa.
Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut järjestetään jälleen 8. marraskuuta Tukholman ruotsinsuomalaisen edustavissa tiloissa Fridhemsplanilla. Uusien tilojen myötä messujen tarjonta on kasvanut ja monipuolistunut.
Messujen vetonauloina ovat tänä vuonna ruotsinsuomalainen kirjailija-laulaja Anna Järvinen ja Suomen kirjailijavieras Finlandia-palkinnon voittanut Pajtim Statovci. Ruotsinsuomalaiset kirjailijat esittelevät tuotantoaan, muuhun ohjelmaan kuuluvat muun muassa musiikkia, stand-upia, runokaraoke, valokuvanäyttely, lastenohjelmaa ynnä muuta.
Tarkemmat tapahtumatiedot löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivulta.