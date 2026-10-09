RS 41/26: Ruosukulttuuri tuo lämpöä syksyyn

Legendaarinen Suomi-disco juhlii 10-vuotista toimintaansa ja tansittaa yleisön sinivalkoiseen hurmioon Tukholmassa Nalenissa perjantaina 23.lokakuuta klo 20.00 alkaen, illan solisteina toimivat muun muassa Anna Järvinen, Mirella Hautala, Nea Eini, Tiffany Kronlöf ja Yoko Bono, lippuja saa Ticksteristä.

Vauhdinotto disco-iltaan: Finsk Disco Afterwork klo 17.00-20.00, Nalenin ravintolassa, Dj Skåne, vapaa pääsy.

Suomen kielen hallintoaluekunnissa järjestetään 10. – 17. lokakuuta kansallisten vähemmistöjen viikko. Kulttuuripitoista ohjelmaa ja neuvonpitoja on luvassa runsaasti, lisätietoja RS-lehden tämän viikon numerossa.

Kramforsin kirjastossa järjestetään suomalais-ruotsalainen kulttuuripäivä 10.lokakuuta. Päivä alkaa Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen lukumaratoonilla klo 9.30 alkaen.

Kirja Festivaali, kulttuuritapahtuma, jossa keskustellaan kirjallisuudesta ja luetaan otteita kirjoista musiikin ja minglauksen ohella järejstetään viime vuoden tapaan 16. lokakuuta klo 18.00 alkaen Teatteri Tribunaalissa Tukholmassa.

Mukana tapahtumassa on joukko nuoria ruotsinsuomalaisia kirjailijoita, musiikista vastaavat Bottenviken-yhtye ja Dj Eki.

Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut 2026 järjestetään 14. Marraskuuta Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun edustavissa tiloissa. Mikael Niemi, Tiina Laitila-Kälvemark, Milka Hakkarainen, Sanna Laakso ja monet muut ruotsinsuomalaiset esittelevät uutuusteoksiaan. Suomesta saapuu vierailulle huippukirjailijoita ja messuilla on runsaasti muuta ohjelmaa muun muassa myös lapsille. Messuilla esitellään myös lasten ja nuorten kirjoituskilpailun voittajat.

Lukijat löytävät tarkemmat tapahtumatiedot Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilla ja minne mennä-palstalta.