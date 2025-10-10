RS 41/25: Tapahtumien viikonloppu
Kirja-festivaali 10. lokakuuta Reimersholmessa on monipuolinen ruotsinsuomalainen kulttuuritapahtuma, jonka keskiössä ovat kirjat, keskustelut ja musiikki. Mukana ovat muun muassa Anna Järvinen, Love Antell, Emilia Aalto, Ali Jonasson, Lotta Ilona Häyrynen, Hilda Kahra, Robert Meriruoho, Gloria Kisekka-Ndawula, Victoria Rixer, Kristian Borg, Mika Olavi, Liisa Tolonen ja Veres-yhtye.
Finn din inre finne – Suomi sydämessäni on nelipäiväinen ruotsinsuomalainen tapahtuma, jonka Tukholman Suomen instituutti järjestää 9.–12. lokakuuta.
Tapahtuman ohjelmaan kuuluu taidenäyttelyitä, kulttuuri-iltamia, kirjallisuusseminaari, lastenohjelmaa, tangokurssi, saunaperinteen esittelyä, karaoke- ja tanssi-ilta sekä elokuvaesityksiä. Torstai-illan 9.10. klo 19–21 ”Är jag svensk eller finne?” -kulttuuri-illassa ovat mukana Tiffany Kronlöf, Jarmo Lainio, Sanna Mander ja Lina Puranen.
Tilaisuuden yhteydessä nähdään Lina Purasen ja Karin Töttermanin dokumenttielokuva Antti Jalavasta:”Kirjailija joka vihasi ruotsia – Författaren som hatade svenskan”.
Mikko Alatalo, joka on suomalaisen pop-ja iskelmämusiikin yksi tunnetuimmista nimistä, saapuu ”Maalaispojasta 50 vuotta” –juhlakiertueelle Ruotsiin lokakuun lopussa.
Perjantaina 24.10 klo 16.30 Mikko konsertoi Gävlessä Furugårdenilla, lauantaina 25.10 klo 13.00 Upplands Väsbyssä Messingenissä sekä klo 17.00 Suomi-seura Katajaisilla Västeråsissa ja sunnuntaina 26.10 klo 13.00 Alvikin kulttuuritalossa Tukholmassa.
Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut järjestetään jälleen 8. marraskuuta Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun edustavissa tiloissa Fridhemsplanilla. Uusien tilojen myötä messujen tarjonta on kasvanut ja monipuolistunut.
Messujen vetonauloina ovat tänä vuonna ruotsinsuomalainen kirjailija-laulaja Anna Järvinen ja Suomen kirjailijavieras Finlandia-palkinnon voittanut Pajtim Statovci.
Ruotsinsuomalaiset kirjailijat esittelevät tuotantoaan, muuhun ohjelmaan kuuluvat muun muassa musiikkia, stand-upia, runokaraoke, valokuvanäyttely, lastenohjelmaa ynnä muuta.
Tarkemmat tapahtumatiedot löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivulta.