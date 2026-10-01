RS 40/26: RUOTSINSUOMALAINEN VIIKKO 10.–17. LOKAKUUTA

Suomen kielen hallintoaluekunnissa järjestetään 10. – 17. lokakuuta kansallisten vähemmistöjen viikko. Kulttuuripitoista ohjelmaa ja neuvonpitoja on luvassa runsaasti, lisätietoja RS-lehden tämän ja ensi viikon numeroista.

Smedjebackenissa Taidehalli Mekenissä järjestetään 3. lokakuuta klo 9.30–16.30 seminaaripäivä, jossa teemana on ruotsinsuomalainen työ ja suomalainen perintö ruukeissa.

Päivän aikana käydään paneelikeskusteluja sekä avataan Lisa Juntunen Roosin näyttely.

Kramforsin kirjastossa järjestetään suomalais-ruotsalainen kulttuuripäivä 10. lokakuuta. Päivä alkaa Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen lukumaratoonilla klo 9.30 alkaen.

Kirja Festivaali, kulttuuritapahtuma, jossa keskustellaan kirjallisuudesta ja luetaan otteita kirjoista musiikin ja minglauksen ohella järjestetään viime vuoden tapaan 16. lokakuuta klo 18.00 alkaen Teatteri Tribunaalissa Tukholmassa.

Mukana tapahtumassa on joukko nuoria ruotsinsuomalaisia kirjailijoita, musiikista vastaavat Bottenviken-yhtye ja Dj Eki.

Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut 2026 järjestetään 14. marraskuuta Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun edustavissa tiloissa. Mikael Niemi, Tiina Laitila-Kälvemark, Milka Hakkarainen, Sanna Laakso ja monet muut ruotsinsuomalaiset esittelevät uutuusteoksiaan. Suomesta saapuu vierailulle huippukirjailijoita ja messuilla on runsaasti muuta ohjelmaa myös lapsille. Messuilla esitellään myös lasten ja nuorten kirjoituskilpailun voittajat, kilpailuilmoitus ohessa.

Lukijat löytävät tarkemmat tapahtumatiedot Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilla ja minne mennä-palstalta.