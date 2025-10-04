RS 40/25: Ruotsinuomalainen kirjasyksy
Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut järjestetään jälleen 8. marraskuuta Tukholman ruotsinsuomalaisen edustavissa tiloissa Fridhemsplanilla. Uusien tilojen myötä messujen tarjonta on kasvanut ja monipuolistunut.
Messujen vetonauloina ovat tänä vuonna ruotsinsuomalainen kirjailija-laulaja Anna Järvinen ja Suomen kirjailijavieras Finlandia-palkinnon voittanut Pajtim Statovci.
Ruotsinsuomalaiset kirjailijat esittelevät tuotantoaan, muuhun ohjelmaan kuuluvat muun muassa musiikkia, stand-upia, runokaraoke, valokuvanäyttely, lastenohjelmaa ynnä muuta.
Finn din inre finne – Suomi sydämessäni on nelipäiväinen ruotsinsuomalainen tapahtuma, jonka Tukholman Suomen instituutti järjestää 9.–12. lokakuuta.
Tapahtuman ohjelmaan kuuluu taidenäyttelyitä, kulttuuri-iltamia, kirjallisuusseminaari, lastenohjelmaa, tangokurssi, saunaperinteen esittelyä, karaoke- ja tanssi-ilta sekä elokuvaesityksiä.
Kirja-festivaali 10. lokakuuta Reimersholmessa on monipuolinen ruotsinsuomalainen kulttuuritapahtuma, jonka keskiössä ovat kirjat, keskustelut ja musiikki. Mukana ovat muun muassa Anna Järvinen, Love Antell, Emilia Aalto, Ali Jonasson, Lotta Ilona Häyrynen, Hilda Kahra, Robert Meriruoho, Gloria Kisekka-Ndawula, Victoria Rixer, Kristian Borg, Mika Olavi, Liisa Tolonen ja Veres-yhtye.
Tarkemmat tapahtumatiedot Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivulta.