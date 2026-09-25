RS 39/26: Ruotsinsuomalainen lokakuu

Smedjebackenissa Taidehalli Mekenissä järjestetään 3. Lokakuuta klo 9.30–16.30 seminaaripäivä, jossa teemana on ruotsinsuomalainen työ ja suomalainen perintö ruukeissa.

Päivän aikana käydään paneelikeskusteluja sekä avataan Lisa Juntunen Roosin näyttely.

Kramforsin kirjastossa järjestetään suomalais-ruotsalainen kulttuuripäivä 10.lokakuuta. Päivä alkaa Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen lukumaratoonilla klo 9.30 alkaen.

Kirja Festivaali, kulttuuritapahtuma, jossa keskustellaan kirjallisuudesta ja luetaan otteita kirjoista musiikin ja minglauksen ohella järjestetään viime vuoden tapaan 16. lokakuuta klo 18.00 alkaen Teatteri Tribunaalissa Tukholmassa.

Mukana tapahtumassa on joukko nuoria ruotsinsuomalaisia kirjailijoita, musiikista vastaavat Bottenviken-yhtye ja Dj Eki.

Lähiaikoina monet Suomen musiikkiviihteen tunnetuimmat nimet saapuvat Ruotsin kiertueelle.

Reijo Taipale oli yksi aikansa suurimpia iskelmätahtiä Suomessa.

Ruusu joka vuodesta -konsertissa Suomen tangokuninkaalliset ja huippuartistit tulkitsevat tanssilavojen kuninkaan levyttämiä kappaleita – Satumaa, Elämän virta, Ruusu joka vuodesta ja monta muuta hittiä.

Samalla kuullaan tarinoita Taipaleen yli 50 vuotta kestäneeltä laulajanuralta. Konsertti saapuu Ruotsin kiertueelle lokakuun alussa, esitykset ovat 2.10. Boråsin kaupunginteatterissa, 3.10. Göteborgin helluntaikirkossa ja 4.10. Tukholman ABF-talossa.

Vesterinen Yhtyeineen, suomalainen kymmenestä jäsenestä koostuva pop-yhtye saapuu Ruotsin kiertueelle syys-lokakuun vaihteessa. Suomen

Euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen konsertoivat Tukholmassa Bernsissä 16. marraskuuta.

Lukijat löytävät tarkemmat tiedot lipuista ja Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilla ja minne mennä-palstalla.