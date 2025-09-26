RS 39/25: Löydä sisäinen suomalaisesi

Finn din inre finne – Suomi sydämessäni on nelipäiväinen ruotsinsuomalainen tapahtuma, jonka Tukholman Suomen instituutti järjestää 9.–12. lokakuuta.

Tapahtuman ohjelmaan kuuluu taidenäytttelyitä, kulttuuri-iltamia, kirjallisuusseminaari, lastenohjelmaa, tangokurssi, saunaperinteen esittelyä karaoke- ja tanssi-ilta sekä elokuvaesityksiä.

Kirja-festivaali 10. lokakuuta Reimersholmessa on monipuolinen ruotsinsuomalainen kulttuuritapahtuma, jonka keskiössä ovat kirjat, keskustelut ja musiikki. Mukana ovat muun muassa Anna Järvinen, Love Antell, Emilia Aalto, Ali Jonasson, Lotta Ilona Häyrynen, Hilda Kahra, Robert Meriruoho, Gloria Kisekka-Ndawula, Victoria Rixer, Kristian Borg, Mika Olavi, Liisa Tolonen ja Veres-yhtye.

Södertäljessä Mölnbon Folkets Husilla järjestetään 27. syyskuuta klo 11–19 suomalainen filmifestivaali.

Luvassa on ohjelmaa ja elokuvia lapsille ja aikuisille, ruisleipää, karjalanpiirakoita, munkkeja ynnä muuta. Ari Haatainen esiintyy ja Mikael Öberg kertoo Kalevalasta.

Tove Janssonin ensimmäinen muumitarina julkaistiin vuonna 1945, 80 vuotta sitten. Muumi 80 vuotta – konsertista saadaan nauttia 28.9. klo 15.30 Tukholman ruotsinsuomalaisella koululla, esiintyjinä Hannele Iivonen ja Scherzando-orkesteri. Liput (100 kruunua) Tukholman suomalainen seura ja myös ovelta.

Tarkemmat tapahtumatiedot löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivulta.