RS 38/26: Vuosijuhlia
Ensi viikonloppuna merkkipäiviään viettävät Mariestadin ja Örebron Suomi-seurat, molemmat juhlivat 60-vuotisjuhliaan 19. syyskuuta.
Ruotsinsuomalainen kulttuurilehti Liekki juhlii 50-vuotisjuhliaan 3. lokakuuta Tukholmassa Uuden teatterin tiloissa, isäntänä toimii Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistys RSKY. Karlskogan Suomi-seura järjestää 65-vuotisjuhlansa 31. lokakuuta.
Tänä syksynä Suomen musiikkiviihteen kovimmat nimet saapuvat Ruotsin kiertueelle.
Reijo Taipale oli yksi aikansa suurimpia iskelmätahtiä Suomessa.
Ruusu joka vuodesta -konsertissa Suomen tangokuninkaalliset ja huippuartistit tulkitsevat tanssilavojen kuninkaan levyttämiä kappaleita – Satumaa, Elämän virta, Ruusu joka vuodesta ja monta muuta hittiä.
Samalla kuullaan tarinoita Taipaleen yli 50 vuotta kestäneeltä laulajanuralta. Konsertti saapuu Ruotsin kiertueelle lokakuun alussa, esitykset ovat 2.10. Boråsin kaupunginteatterissa, 3.10. Göteborgin helluntaikirkossa ja 4.10. Tukholman ABF-talossa.
Vesterinen Yhtyeineen, suomalainen kymmenestä jäsenestä koostuva pop-yhtye saapuu Ruotsin kiertueelle syys-lokakuun vaihteessa.
Suomen Euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen konsertoivat Tukholmassa Bernsissä 16. marraskuuta.
Arja Saijonmaan elämästä kertova elokuva Sjung för mig Arja! saa Ruotsin ensi-illan 23. marraskuuta Tukholman Oscarsteatterissa. Arja on itse läsnä ja yleisö saa nauttia Saijonmaan parhaista lauluista konsertin muodossa.
Lukijat löytävät tarkemmat tiedot lipuista ja Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilla ja minne mennä-palstalla.