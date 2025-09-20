RS 38/25: MUUMI JA MAALAISPOIKA – SYKSYN TAPAHTUMIA

Upplands Väsbyssä on menossa Suomi-viikko, jonka kruunaa perjantaina 19.9. klo 11.00–15.00 Ari Haataisen harmonikkakonsertti, jonka jälkeen yleisö saa laulaa suosikkilaulujaan Lauri Kuusisen vetämässä tunnelmallisessa karaoketapahtumassa. Paikka Messingen, Abba-Sali.

Södertäljessä Mölnbon Folkets Husilla järjestetään 27. syyskuuta klo 11–19 suomalainen filmifestivaali.

Luvassa on ohjelmaa ja elokuvia lapsille ja aikuisille, ruisleipää, karjalanpiirakoita, munkkeja ynnä muuta. Ari Haatainen esiintyy ja Mikael Öberg kertoo Kalevalasta. Tove Janssonin ensimmäinen muumitarina julkaistiin vuonna 1945, 80 vuotta sitten. Muumi 80 vuotta– konsertista saadaan nauttia 28.9. klo 15.30 Tukholman ruotsinsuomalaisella koululla, esiintyjinä Hannele Iivonen ja Scherzando-orkesteri. Liput (100 kruunua) Tukholman suomalainen seura ja myös ovelta.

Kirja-festivaali 10. lokakuuta Reimersholmessa on monipuolinen ruotsinsuomalainen kulttuuritapahtuma, jonka keskiössä ovat kirjat, keskustelut ja musiikki. Mukana ovat muun muassa Anna Järvinen, Love Antell, Emilia Aalto, Ali Jonasson, Lotta Ilona Häyrynen, Hilda Kahra, Robert Meriruoho, Gloria Kisekka-Ndawula, Victoria Rixer, Kristian Borg, Mika Olavi, Liisa Tolonen ja Veres-yhtye.

Mikko Alatalo, joka on suomalaisen pop-ja iskelmämusiikin yksi tunnetuimmista nimistä, saapuu ”Maalaispojasta 50 vuotta” –juhlakiertueelle Ruotsiin lokakuun lopussa. Perjantaina 24.10 klo 16.30 Mikko konsertoi Gävlessä Furugårdenilla, lauantaina 25.10 klo 13.00 Upplands Väsbyssä Messingenissä sekä klo 17.00 Suomi-seura Katajaisilla Västeråsissa ja sunnuntaina 26.10 klo 13.00 Alvikin kulttuuritalossa Tukholmassa.