RS 37/20: Valoa koronataivaalla

Näyttää siltä, että koronavirus on heikentymässä. Suomessa ihmetellään pyöreää nollaa teho-osastoilla päivästä toiseen. Käytännössä Suomessa on vain muutamia koronapotilaita erikoissairaanhoidossa ja kuolleisuusluvutkaan eivät ole nousussa. Vakavia tautitapauksia on Suomessa tällä hetkellä erittäin vähän.

Jotkut asiantuntijat ovat ruvenneet kyselemään, pitäisikö Suomen koronastrategia miettiä uudelleen ja hoitaa muutakin kuin koronaa.

Yksi heistä on HUS:n ylilääkäri Eero Hirvensalo, joka kertoo, että virus näyttäisi heikentyneen. Käytännön havainnot sairastuneiden oireista tukevat Hirvensalon mukaan arvioita.

Virus ei näyttäisi sairastuttavan enää niin voimakkaasti, eikä se vaikuta olevan yhtä tappava kuin epidemian alkuvaiheessa, vaan muistuttaa enemmän muita hengitystieinfektioita, sanoo Hirvensalo, jonka mukaan kaikki nuhat eivät ole koronaa, eikä tauti ei ole sellainen, josta pitäisi olla äärettömän huolissaan.

Näiden kommenttien valossa näyttäisi siltä, että ollaan menossa kohti siedettävämpiä aikoja. Vai ollaanko?

Keuhkolääkäri, Helsingin yliopiston professori Marjukka Myllärniemi varoitti maanantaina koronan ”toisen aallon kiihtymisvaiheesta”, ja että uusi koronaepidemia iskee kuukauden sisällä.

Näin se on mennyt muuallakin maailmassa, ja Suomessa on jo lähes kaikki rajoitukset purettu, sanoo Myllärniemi, ja varoittaa blogikirjoituksessaan, että ilmojen kuivuessa ja viilentyessä ”aerosolit alkavat lentää”.

Myös Ruotsissa pandemia näyttäisi olevan rauhoittumassa. Tartuntojen määrä laskee yhä, vaikka testejä tehdään ennätysmäisen paljon. Koulut ovat alkaneet ja arkeen palaamisesta huolimatta koronavirustartunnat eivät ole lähteneet naapurimaiden kaltaiseen nousuun, ainakaan vielä.

Suomessa ja Ruotsissa eletään nyt jännittäviä aikoja. Lähiviikot näyttävät, lähtevätkö tartunnat kasvamaan myös täällä, kuten monissa muissa maissa, joissa yhteiskuntia on avattu tiukkojen rajoitusten jälkeen.

***

Ruotsissa monet koronarajoitukset yhä voimassa

Ruotsissa vanhainkotien vierailukielto on voimassa 30. syyskuuta saakka ja 50 hengen yläraja kokoontumisissa ja yleisötilaisuuksissa voimassa toistaiseksi.

Kilpaurheilutapahtumat järjestetään normaalisti, mutta ilman yleisöä. Hallitus laatii parhaillaan säännöstöä suuremman yleisömäärän sallimisesta tietyissä urheilutapahtumissa.

Kasvomaskipakko ei ole voimassa, mutta turvavälisuositus joukkoliikenteessä ja julkisilla paikoilla kuten kaupoissa on yhä voimassa. Riskiryhmään kuuluvia eli yli 70-vuotiaita kehotetaan varovaisuuteen.

Matkailun osalta Ruotsista voi vapaasti matkustaa useimpiin Euroopan maihin, mutta EU-alueen ulkopuolisten maiden osalta on voimassa suositus niihin matkustamisen välttämisestä 15. marraskuuta saakka.

Suomen tiukat koronasäännöt Ruotsista Suomeen matkustavien osalta tuottavat päänvaivaa ruotsinsuomalaisille, olkoonkin, että Suomen kansalaisilla on aina Suomen perustuslaissa säädetty oikeus matkustaa Suomeen ja Suomesta pois.

Tornionlaaksossa asuvien liikkuminen helpottui elokuun puolessa välissä olennaisesti, kun Suomen hallitus vapautti rajayhteisöihin kuuluvien liikkumisen rajan yli ja karanteenisuositus poistui heidän osaltaan.