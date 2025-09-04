RS 36/25: Syyskuun tapahtumia

Eskiltunan Klosterin kirkossa soi ensi lauantaina 6. syyskuuta klo 18.00 alkaen Sukupolvien konsertti. Ruotsinsuomalaisille suunnatussa konsertissa on mukana 13 muusikkoa, joista seitsemän on aikuista, kuusi lasta. Kyseessä on kevyen musiikin konsertti. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

6. syyskuuta ruotsinsuomalainen tanssikansa pääsee nauttimaan suomalaisen tangon tunnelmasta Båstadissa Bjären Grevieparkenilla. Ohjelmassa on lastenteatteria, ruotsinsuomalaisia historialuentoja, musiikkia ja tanssia.

Tapahtumaa tähdittää Darya & Kuutamo-orkesteri, joka kuljettaa yleisön tangon hurmioon klo 19.00 alkaen. 13. syyskuuta klo 10–14 järjestetään Nykvarnin suomalaisten perhepäivä Nykvarnin Folkets Parkilla sekä Västmanlannin ruotsinsuomalaisten kulttuurijuhla klo 14.00 alkaen Berga Folket Husilla Hallstahammarissa.

13. syyskuuta on vuorossa myös Eskilstunan kulttuuriyö, joka sisältää runsaasti ruotsinsuomalaista ohjelmaa, muun muassa Heidi Lehto ja RT Pajunen tanssittavat kansaa iltapäivätansseissa Mötesplats Strigelnissä klo 14.00 alkaen.

27. syyskuuta klo 11–19 on vuorossa Mölnbon suomalainen filimifestivaali, paikka on Mölnbo Folkets Hus, luvassa ohjelmaa ja elokuvia lapsille ja aikuisille, ruisleipää, karjalanpiirakoita, munkkeja ynnä muuta. Ari Haatainen esiintyy ja Mikael Öberg kertoo kertoo Kalevalasta.

Yllä olevista tapahtumista tarkempia tietoja Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilla.