RS 35/26: SUOMI-RUOTSI -MAAOTTELU 2026

Perinteinen Suomi–Ruotsi -maaottelu täyttää tänä vuonna 101 vuotta. Suomen ja Ruotsin yleisurheilun huiput kohtaavat toisensa urheilutunteiden paloa herättävässä eliittitason 101-vuotismaaottelussa Helsingin Olympiastadionilla ensi viikonloppuna 29.– 30. elokuuta.

Ensimmäisen kerran yleisurheilumaaottelu Ruotsin ja Suomen joukkueiden välillä kilpailtiin jo vuonna 1925. Ottelussa on naisten ja miesten sekä nuorten alle 18-vuotiaiden poikien ja tyttöjen kilpailusarjat. Aikuisten maaotteluissa kuhunkin lajiin osallistuu molemmista maista kolme urheilijaa, nuorten ottelussa kaksi.

Suomessa tapahtumaa kutsutaan nimellä Ruotsi-ottelu ja Ruotsissa nimellä Finnkampen. Vuosien kuluessa kamppailut ovat olleet tasaisia ja molemmilla mailla on ollut omat vahvat lajinsa.

Suomi lähettää juhlamaaotteluun monta uutta nuorta kykyä. Suomen urheilijoiden uudelle nuorelle sukupolvelle on ominaista uudenlainen itseluottamus ja positiivinen henki. Luvassa on jälleen kovatasoinen kisa.

Ruotsinsuomalainen kiekkojätti, MM-kultamitalisti Daniel Ståhl tähdittää tänäkin vuonna maaottelua valloittaen kisayleisön hirmukiskaisuillaan.