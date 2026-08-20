RS 34/26: TÄHTIVIERAILUJA SUOMESTA

Yhtye Suomen pop-maailman huipulta, kansainväliseen maineeseen kohonnut Maustetytöt saapuu Ruotsin kiertueelle syyskuussa.

30-vuotiaiden siskosten Anna ja Kaisa Karjalaisen muodostama yhtye nousi suuren kansan suosioon vuonna 2019 kappaleella Tein kai lottorivini väärin ja on sen jälkeen kohonnut yhdeksi Suomen suosituimmista yhtyeistä.

Legendaarinen Suomi-rock –yhtye Dingo esiintyy Tukholmassa Debaserissa 4. syyskuuta. Yhtyeen tunnetuin jäsen on solisti Pertti Neumann, tunnetuin kappale Autiotalo.

Reijo Taipale oli yksi aikansa suurimpia iskelmätahtiä Suomessa.

Ruusu joka vuodesta -konsertissa Suomen huippuartistit tulkitsevat tanssilavojen kuninkaan levyttämiä kappaleita – Satumaa, Elämän virta, Ruusu joka vuodesta ja monta muuta hittiä. Samalla kuullaan tarinoita Taipaleen yli 50 vuotta kestäneeltä laulajanuralta. Konsertti saapuu Ruotsin kiertueelle lokakuun alussa.

Maustetytöt:

9.9. Debaser, Tukholma

11.9. Pustervik, Göteborg

Dingo

4.9. Debaser, Tukholma

5.9. Pustervik, Göteborg

12.9. Plan B, Malmö

Ruusu joka vuodesta

2.10. Borås kaupungiteatteri

3.10. Göteborg Helluntaikirkko

4.10. Tukholma ABF-huset, Sveavägen

Tarkemmat tapahtumatiedot Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilla.