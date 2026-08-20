RS 34/26: TÄHTIVIERAILUJA SUOMESTA
Yhtye Suomen pop-maailman huipulta, kansainväliseen maineeseen kohonnut Maustetytöt saapuu Ruotsin kiertueelle syyskuussa.
30-vuotiaiden siskosten Anna ja Kaisa Karjalaisen muodostama yhtye nousi suuren kansan suosioon vuonna 2019 kappaleella Tein kai lottorivini väärin ja on sen jälkeen kohonnut yhdeksi Suomen suosituimmista yhtyeistä.
Legendaarinen Suomi-rock –yhtye Dingo esiintyy Tukholmassa Debaserissa 4. syyskuuta. Yhtyeen tunnetuin jäsen on solisti Pertti Neumann, tunnetuin kappale Autiotalo.
Reijo Taipale oli yksi aikansa suurimpia iskelmätahtiä Suomessa.
Ruusu joka vuodesta -konsertissa Suomen huippuartistit tulkitsevat tanssilavojen kuninkaan levyttämiä kappaleita – Satumaa, Elämän virta, Ruusu joka vuodesta ja monta muuta hittiä. Samalla kuullaan tarinoita Taipaleen yli 50 vuotta kestäneeltä laulajanuralta. Konsertti saapuu Ruotsin kiertueelle lokakuun alussa.
Maustetytöt:
9.9. Debaser, Tukholma
11.9. Pustervik, Göteborg
Dingo
4.9. Debaser, Tukholma
5.9. Pustervik, Göteborg
12.9. Plan B, Malmö
Ruusu joka vuodesta
2.10. Borås kaupungiteatteri
3.10. Göteborg Helluntaikirkko
4.10. Tukholma ABF-huset, Sveavägen
Tarkemmat tapahtumatiedot Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitussivuilla.