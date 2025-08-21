RS 34/25: Maaottelu 100 vuotta
Perinteinen Suomi-Ruotsi maaottelu täyttää tänä vuonna 100 vuotta.
Suomen ja Ruotsin yleisurheilun huiput kohtaavat toisensa urheilutunteiden paloa herättävässä eliittitason 100-vuotisjuhlamaaottelussa Tukholman Olympiastadionilla ensi viikonloppuna 22.–24. elokuuta.
Ensimmäisen kerran yleisurheilumaaottelu Ruotsin ja Suomen joukkueiden välillä kilpailtiin jo vuonna 1925. Ottelussa on naisten ja miesten sekä nuorten alle 18-vuotiaiden poikien ja tyttöjen kilpailusarjat. Aikuisten maaotteluissa kuhunkin lajiin osallistuu molemmista maista kolme urheilijaa, nuorten ottelussa kaksi.
Suomessa tapahtumaa kutsutaan nimellä Ruotsi-ottelu ja Ruotsissa nimellä Finnkampen.
Vuosien kuluessa kamppailut ovat olleet tasaisia ja molemmilla mailla on ollut omat vahvat lajinsa.
Suomi lähettää juhlamaaotteluun monta uutta nuorta kykyä. Suomen urheilijoiden uudelle nuorelle sukupolvelle on ominaista uudenlainen itseluottamus ja positiivinen henki. Luvassa on todella kovatasoinen kisa.
Suomen keihäänheitto on yhä voimissaan.
Suomi lähettää 100-vuotismaaotteluun keihäskolmikon Lassi Etelätalo, Toni Keränen ja Eemil Porvari. Toni Keränen on tällä hetkellä Suomi-keihään kärkinimi.
Nuori Eemil Porvari on Suomen tuorein keihäskyky ja erittäin lupaava heittäjä. Kokenut keihäskonkari Lassi Etelätalo, Suomen keihästrion kolmas jäsen tekee tasaista tulosta kokenein ottein.
Suomen seiväsnaiset Wilma Murto, Elina Lampela ja Saga Andersson tekevät hyvää tulosta ja ottavat maaottelusta vauhtia Tokion MM-kisoihin. Suomen vahvat naisaiturit Lotta Harala, Nooralotta Neziri ja Saara Keskitalo ovat huippukunnnossa, mikä tullaan huomaamaan maaottelussa.
Ruotsinsuomalainen kiekkojätti, MM-kultamitalisti Daniel Ståhl tähdittää tänäkin vuonna maaottelua valloittaen kisayleisön hirmukiskaisuillaan.