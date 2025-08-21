RS 34/25: Maaottelu 100 vuotta

Perinteinen Suomi-Ruotsi maaottelu täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

Suomen ja Ruotsin yleisurheilun huiput kohtaavat toisensa urheilutunteiden paloa herättävässä eliittitason 100-vuotisjuhlamaaottelussa Tukholman Olympiastadionilla ensi viikonloppuna 22.–24. elokuuta.

Ensimmäisen kerran yleisurheilumaaottelu Ruotsin ja Suomen joukkueiden välillä kilpailtiin jo vuonna 1925. Ottelussa on naisten ja miesten sekä nuorten alle 18-vuotiaiden poikien ja tyttöjen kilpailusarjat. Aikuisten maaotteluissa kuhunkin lajiin osallistuu molemmista maista kolme urheilijaa, nuorten ottelussa kaksi.