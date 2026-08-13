RS 33/26: Axevalla 40 vuotta

Axevallan kesä, perinteisin ruotsinsuomalaisista kesätapahtumista, järjestetään jälleen elokuun kolmantena viikonloppuna, 14.–16.8.

Vuosikymmenien kuluessa Axevallan kesä on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Länsi-Ruotsin tunnustetuimmista kulttuuritapahtumista.

Tapahtumapaikka on ruotsinsuomalaisten järjestöjen omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas Axevallan kansankorkeakoulu Länsi-Götanmaalla. Edustavat, luonnonkauniit puitteet antavat hyvät edellytykset korkeatasoisen tapahtuman järjestämiseen.

Perinteinen Suomi-Ruotsi -maaottelu, joka herättää ruotsinsuomalaisten sinivalkoiset tunteet, kilpaillaan tänä vuonna Helsingin Olympiastadionilla 29.–30. elokuuta.

Ruotsinsuomalaiset kirja-ja kulttuurimessut järjestetään jälleen 14. marraskuuta, tällä kertaa Tukholman ruotsinsuomalaisella koululla. Messuilla ruotsinsuomalaiset kirjailijat esittelevät uutuuskirjansa, tarinakahvila on valloillaan, nuorille on luvassa monipuolista ohjelmaa, ja myös ruotsinsuomalaiset taiteilijat ovat hyvin esillä.