RS 33/25: Huippuvierailuja Suomesta

Legendaarinen suomirock-yhtye Dingo esiintyy Tukholmassa Debaserissa 5. syyskuuta. Tämä yksi kaikkien aikojen suosituimmista suomalaisista yhtyeistä on myynyt Suomessa yli puoli miljoona levyä. Yhtyeen tunnetuin hitti on kappale Autiotalo, yhtyeen tunnetuin jäsen ja keulakuva on solisti Pertti Neumann.

Suomalainen musiikkiryhmä Tuuletar on Upplannin kiertueella 6.–13.syyskuuta.

Tuuletar edustaa Suomi-folk-musiikkia ja keikkuu maailmanmusiikkilistojen kärkipaikoilla. A cappella-yhtyeen kaikki äänet tuotetaan ihmisäänillä. Yhtyeen jäsenet Venla Ilona Blom, Sini Koskelainen, Johanna Kyykoski ja Piia Säilynoja yhdistelevät kapppaleissaan suomalaista kansanmusiikkia, rytmikästä beatboxia ja maiilmanmusiikkia.

Ruotsinsuomalainen kesäfestivaali Axevallan kesä on vuorossa tulevana viikonloppuna 15.–17. elokuuta. Tapahtumapaikka on Axevallan kansankorkeakoulu, ohjelmassa kulttuuria ja musiikkia, muun muassa kirjailijavierailu, runopaja, vähemmistöseminaari sekä tanssit Juha Hautaluoman ja Tähtivyö-orkesterin tahtiin.

Fagerstan perinteiset elojuhlat ovat vuorossa 15.–16. elokuuta, tapahtumapaikkoina Fagerstan suomalainen seura ja Fagerstan Folket Hus. Tämä vuonna elojuhlilla kisataan myös karaokemaaottelu Suomi–Ruotsi. Suomesta on tapahtumaan matkalla 20-henkinen karaoke-maaottelujoukkue.

Lisätietoja yllä olevista tapahtumista RS-lehden ilmoitussivuilta.