RS 32/26: Ruotsinsuomalainen elokuu
Värmlannissa on kesä kauneimmillaan ja suomalaismetsät museoineen ovat kaikille suositeltava, mielenkiintoinen kesämatkailukohde.
Metsäsuomalaisten elämästä ja historiasta kertova ulkoilmamuseo Finnstigen on toiminut jo yli neljän vuosikymmenen ajan Hälleforsin Bredsjössä. Toimintaa pyörittää Finnstigen-yhdistys, jonka vetäjät ovat paikallisia ruotsinsuomalaisia kultturivaikuttajia.
Yhdistyksen tehtävänä on Finnstigen-ulkoilmamuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä metsäsuomalaisperinnettä vaalivien tapahtumien järjestäminen.
Finnstigenillä järjestetään elokuun 8. päivä klo 11.00 alkaen ”Tule kanssani laulamaan” -tilaisuus. Yhteislaulun lisäksi on tarjolla muun muassa teatteria ja erilaisia pelejä. Kahvia, pullaa, grillimakkaraa ynnä muita virvokkeita on myös saatavilla.
Arvostettu ruotsinsuomalainen kesäfestivaali Axevallan kesä on jälleen vuorossa 14.–16. elokuuta. Tänä vuonna tapahtuma täyttää 40 vuotta.
Tapahtumapaikka on ruotsinsuomalaisten järjestöjen omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas Axevallan kansankorkeakoulu, joka tarjoaa luonnonkauniit puitteet korkeatasoiselle tapahtumalle.
Perinteinen Suomi-Ruotsi –maaottelu täyttää tänä vuonna 101 vuotta. Yleisurheilun ystävät saavat jälleen kokea huippuhetkiä, kun kahden maan huiput kohtaavat toisensa urheilutunteiden paloa herättävässä kisassa Helsingin Olympiastadionilla 29.–30. elokuuta.
Lisätietoja yllä olevista tapahtumista RS-lehden ilmoitussivuilta.