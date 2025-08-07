RS 32/25: Ruotsinsuomalainen syyskesä
Loppukesä tarjoaa runsaan määrän ruotsinsuomalaisia tapahtumia eri puolilla.
Båstadin ruotsinsuomalaiset järjestävåt 6. syyskuuta Ruotsinsuomalaisen festivaalin Bjären Grevieparkenilla. Ohjelmassa on lastenteatteria, ruotsinsuomaiaisia historialuentoja, musiikkia ja tanssia. Tapahtuman vetonaula on Darya & Kuutamo-orkesteri, joka tanssittaa yleisöä Grevieparkenin parketilla klo 19.00 alkaen.
Eskilstunan Klosterin kirkossa järjestään 6. syyskuuta klo 18.00 Sukupolvien konserttitapahtuma. Mukana on nuoria soittajia ja laulajia ja myös Ari Haatainen esiintyy. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Upplands Väsbyssä järjestetään syyskuussa Suomi-viikko ja Södertäljessä Suomalainen filmifestivaali. Ludvikan ruotsinsuomalaiset järjestävät 25. syyskuuta 10 vuotta hallintoalueessa -juhlan.
Arvostettu ruotsinsuomalainen kesäfestivaali Axevallan kesä on jälleen vuorossa 15.–17. elokuuta. Tapahtumapaikka on ruotsinsuomalaisten järjestöjen omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas Axevallan kansankorkeakoulu, joka tarjoaa luonnonkauniit puitteet korkeatasoiselle tapahtumalle.
Fagerstan perinteiset elojuhlat ovat vuorossa 15.–16. elokuuta, tapahtumapaikkana on Fagerstan suomalainen seura ja Fagerstan Folkets Hus. Tänä vuonna tapahtuman vetonaulana on karaokemaaottelu Suomi-Ruotsi, Suomesta on tulossa 20-henkinen karaokemaajoukkue kisaamaan.
Perinteinen Suomi-Ruotsi –maaottelu täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Yleisurheilun ystävät saavat jälleen kokea huippuhetkiä, kun kahden maan huiput kohtaavat toisensa urheilutunteiden paloa herättävässä 100-vuotisjuhlaottelussa Tukholman Olympiastadionilla 23.–24. elokuuta.
Lisätietoja yllä olevista tapahtumista RS-lehden ilmoitussivuilta.