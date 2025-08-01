RS 31/25: Elokuussa tapahtuu

Finnstigen-viikonlopun ohjelma tarjoaa mm. teatteria, musiikkia, perinneruokia ja tutustumisvaelluksia. Finnstigenillä on mahdollisuus saunomiseen ja yöpymiseen.

Arvostettu ruotsinsuomalainen kesäfestivaali Axevallan kesä on jälleen vuorossa 15.–17. elokuuta. Tapahtumapaikka on ruotsinsuomalaisten järjestöjen omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas Axevallan kansankorkeakoulu. Edustavat, tilavat ja luonnonkauniit puitteet antavat hyvät mahdollisuudet korkeatasoisen tapahtuman järjestämiseen.

Näyttelyt, teatteri, musiikki ja tanssi ovat tapahtumassa keskeisessä osassa.

Fagerstan perinteiset elojuhlat ovat vuorossa 15.–16. elokuuta, tapahtumapaikkana Fagerstan suomalainen seura ja Fagerstan Folket Hus. Tänä vuonna tapahtuman vetonaulana on karaokemaaottelu Suomi-Ruotsi. Suomesta on tulossa 20-henkinen karaokemaajoukkue kisaamaan.

Perinteinen Suomi–Ruotsi-maaottelu täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Yleisurheilun ystävät saavat jälleen kokea huippuhetkiä, kun kahden maan huiput kohtaavat toisensa urheilutunteiden paloa herättävässä 100-vuotisjuhlaottelussa Tukholman Olympiastadionilla 23.–24. elokuuta.

