RS 27/26: Kuuma kesä 2026

Ollaan heinäkuussa 2026 ja suomalaiset ovat kesälomapuuhissa kukin tavallaan ja tahollaan.

Matkailu kotimaassa ja ulkomailla sekä asuntovaunuilu ja kiertely ruotsinsuomalaisissa kesä- ja kulttuuritapahtumissa ovat suosittuja kesänviettotapoja ruosukansan keskuudessa.

Monet käyttävät lomansa saunomiseen ja puuhasteluun kesämökillä tai puutarhassa.

Suomalaisille erityisesti luonto ja luonnossa liikkuminen ovat asioita, joita he arvostavat ja kokevat voimaa antavina.

Suomen ja Ruotsin jokamiehenoikeudet ovat maailman laajimpia.

Oikeus liikkua vapaasti luonnossa sekä kerätä luonnontuotteita ja kalastaa riippumatta siitä, kuka alueen omistaa, on olennainen osa pohjoismaista elämäntapaa. Kalastus ja marjastus kuuluvatkin monen ruotsinsuomalaisen kesäohjelmaan.

Hyvä lomanviettotapa niin sateisina kuin aurinkoisina päivinä on lukea hyvää kirjaa tai vaikkapa Ruotsin Suomalainen -lehteä.

RS-lehden toimitus toivottaa kaikille lukijoille hyvää ja virkistävää kesää ja kesälomaa!

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RS-lehti pitää heinäkuussa kesätauon ja ilmestyy jälleen elokuun alussa. Lehden tilaajakonttori päivystää myös heinäkuussa ma-pe klo 9-16 lehden asiakaspalvenumerossa 08-180267. Osoitteenmuutokset ja tilausasiat voi hoitaa myös lehden kotisivulla www.ruotsinsuomalainen.com