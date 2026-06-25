RS 26/26: Ruotsinsuomalainen kesä ja Saijonmaa

Vanhat konkarit pitävät pintansa vuosikymmenestä toiseen – kysykääpä asiaa vaikkapa Arja Saijonmaalta.

Arja Saijonmaa on ollut julkisuuden valokeilassa jo yli viiden vuosikymmenen ajan tehden monipuolisen uran musiikin, teatterin ja viihteen saralla.

Hän on osallistunut lukuisia kertoja Ruotsin ja Suomen euroviisukarsintoihin, toiminut YK:n hyvän tahdon lähettiläänä, kirjoittanut kirjoja, levyttänyt valtavan määrän kappaleita sekä tehnyt suunnattoman määrän erilaisia performansseja ja teatterinäytöksiä tango- ja laulukonserttien ohella.

Saijonmaan uusin projekti on konserttisarja joka alkaa heinäkuun 22. Päivä Göteborgin huvipuisto Lisebergistä, missä hän esiintyy klo 20.00.

Torstaina 23. elokuuta klo 19.00 Arja konsertoi Uppsalassa, paikka Parksnäckan. Viikko sen jälkeen, 30. elokuuta klo 19.00, on vuorossa Skoone ja Kristianstad, esiintymispaikkana Spelplats Vinbäcken.

Tukholman kulttuurifestivaali, jättimäinen tapahtuma, järjestetään 12.–16. elokuuta ja tänä vuonna festivaalin yleisövetonaula on – kukas muu kuin Arja Saijonmaa.

Ruotsinsuomalaisen kesän tapahtumiin kuuluu myös arvostettu perinteinen kesäfestivaali Axevallan kesä joka on jälleen vuorossa 14.–15.elokuuta. Tapahtumapaikka on ruotsinsuomalaisten järjestöjen omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas Axevallan kansankorkeakoulu. Edustavat, luonnonkauniit puitteet luovat hyvät edellytykset korkeatasoisen tapahtuman järjestämiseen.Axevallan kesä järjestetään tänä vuonna 40:nen kerran.

Värmlannissa on kesä kauneimmillaan ja suomalaismetsät museoineen ovat kaikille suositeltava, mielenkiintoinen kesämatkailukohde. Metsäsuomalaisten elämästä ja historiasta kertova ulkoilmamuseo Finnstigen on toiminut jo yli neljän vuosikymmenen ajan Hälleforsin Bredsjössä. Toimintaa pyörittää Finnstigen-yhdistys, jonka vetäjät ovat paikallisia ruotsinsuomalaisia kulttuurivaikuttajia

Tarkempia tietoja yllä mainituista tapahtumista RS-lehden ilmoitussivuilla.