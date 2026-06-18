RS 25/26: JUHLA JA JUHANNUS, KESÄ KAUNEIMMILLAAN

Kesä on kauneimmillaan. Tulevana viikonloppuna vietetään keskikesän juhlaa, ja Pohjolan luonto kuiskii ikivanhaa taikaansa valoisan juhannusyön hämyssä.

Juhannus on vahvasti kansallisromanttinen juhla, jossa moni asia kytkeytyy suomalaisuuteen: juhannussauna, juhannustanssit, kimmeltävät järvenselät, keskikesän luonnon kauneus…

Perinteisiä ruotsinsuomalaisia juhannusjuhlia vietetään muun muassa Mariestadissa, Tranemossa, Varpsundissa, Västeråsissa ja monilla muilla paikkakunnilla, tarkemmat tiedot lehden ilmoitussivuilta.

Monet ruotsinsuomalaiset viettävät juhannuslomansa Suomessa, missä erilaisia kesätapahtumia riittää. Usein lomalaiset joutuvat selvittelemään perintöasioita ja perittyjen kiinteistöjen ja metsäpalstojen hoito vie sekin oman aikansa.

Ruotsinsuomalainen kesä on vauhdissa, ja tapahtumia riittää myös juhannuksen jälkeen.

Metsäsuomalaismuseot ovat avoinna Värmlannissa, monet ruotsinsuomalaiset taidegalleriat pitävät kesänäyttelyitä ja Tukholman suomalainen kirkko ja muut seurakunnat järjestävät kesäaikaan konsertteja ja muita tapahtumia.

Näistä tarkat tiedot toisaalla lehdessä.

Elokuussa pyörähtävät käyntiin Axevallan kesä ja muut ruotsinsuomalaiset kesäfestivaalit.

Ruotsin Suomalainen -lehden toimitus toivottaa hyvää, lämmintä ja kaunista juhannusta kaikille lukijoille!