RS 35/25: Syksyn ruotsinsuomalaisia tapahtumia
Båstadin ruotsinsuomalaiset järjestävät 6. syyskuuta Ruotsinsuomalaisen kulttuurifestivaalin Bjären Grevieparkenilla. Ohjelmassa on lastenteatteria, ruotsinsuomalaisia historialuentoja, musiikkia ja tanssia. Tapahtumaa tähdittää Darya & Kuutamo-orkesteri johdattaen yleisön tangon hurmioon klo 19.00 alkaen Grevieparkenilla, jonka tanssiväen suosiossa oleva parketti on yksi Skoonen parhaista.
Eskilstunan Klosterin kirkossa järjestetään 6. syyskuuta klo 18.00 alkaen Sukupolvien konsertti. Kevyen musiikin konsertissa, jossa soivat niin Bara bada bastu kuin Vivaldin kesäkin, on mukana 13 muusikkoa, joista seitsemän on aikuista ja kuusi lasta. Ruotsinsuomalaisille suunnatun konsertin on ideoinut eskilstunalainen harmonikkavirtuoosi Ari Haatainen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Upplands Väsbyssä järjestetään syyskuussa Suomi-viikko ja Södertäljessä suomalainen filmifestivaali.
Syksyn aikana saadaan nauttia myös tähvierailuista Suomesta. Legendaarinen Suomi-rock –yhtye Dingo esiintyy Tukholmassa Debaserissa 5. syyskuuta.
Yhtyeen tunnetuin jäsen on solisti Pertti Neumann ja tunnetuin kappale Autiotalo. 12. lokakuuta Debaseriin saapuu Suomen ”Ich komme”-euroviisukuningatar Erika Wikman.
Suomalainen folkmusiikkiryhmä Tuuletar on Upplannin kiertueella 6.–13. syyskuuta. Neljän suomalaisen naisartistin a-cappella -yhtye yhdistelee musiikissaan suomalaista kansamusiikkia, rytmikästä beatboxia ja maailmanmusiikkia.
Muusikko, ”Mä maalaispoika oon”-trubaduuri Mikko Alatalo saapuu Gävleen lokakuussa. Hän konsertoi Furugårdenissa perjantaina 24. lokakuuta klo 18.30 alkaen.