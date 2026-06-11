RS 24/26: Ruotsinsuomalainen kesä on käynnissä

5 Folk Festival 2026 eli Ruotsin viiden kansallisen vähemmistön musiikkia ja kulttuuria esiin tuova tapahtuma järjestetään jälleen 10. ja 11. kesäkuuta keskellä kesäkaunista Tukholmaa Kungsträdgårdenissa. Suosittu tapahtuma houkuttelee tuhansia kävijöitä.

Ruotsinsuomalaisia edustavat tänä vuonna muun muassa laulajatar Heidi Lehto ja Äkta-yhtye tulkiten kaihoisaa tangoa ja suomalaisen tanssi-ja iskelmämusiikin helmiä.

Muumiperhe laulaa kun Hannele Iivonen & Scherzando-yhtye esittävät Muumilauluja Soili Perkiön ja Tove Janssonin hengessä.

Hillavi-yhtye Tornionjokilaaksosta, jonka soundi on kansanmusiikin, jazzin ja rockin yhdistelmä, tuo festivaaliin peräpohjalaisen luonnonläheisen tunnelman.

Tanssimaestro Matti Alenius vetää tapahtumassa molempina festivaalipäivinä tango-dansworkshopin.

Kesäkuun alussa ruotsinsuomalaiset kesäkahvilat avaavat ovensa.

Mälarinlaakson suositun Varpsundin kesätanssilavan tunnelmalliset Juhannustanssit pyörähtävät käyntiin juhannusaattona klo 17.00 jatkuen puoleen yöhön.

Juhannuspäivänä juhlat jatkuvat karaoken voimin klo 15.00–19.00. Varpsundissa on ilmaiset asuntovaunu-ja asuntoautopaikat.

Tarkemmat tiedot yllä olevista muista ruotsinsuomalaisen kesän tapahtumista löytyvät RS-lehden ilmoitussivuilta.