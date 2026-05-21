RS 21/26: Ruotsinsuomalaisen kesän tapahtumia

Kolsvan perinteiset kesäjuhlat järjestetään 72. kerran Kolsvan Parkilla 22.–23. toukokuuta perinteisin menoin, ohjelmassa on tanssia, kulttuuria ja lastenohjelmaa. Karavaanareille alueella on runsaasti tilaa ja hyvät palvelut.

30. toukokuuta Suomi-rokin legenda, Popeda-yhtye saapuu keikalle Tukholmaan. Vuonna 1977 Tampereella perustettu yhtye soittaa yksinkertaista ja tarttuvaa ”äijärockia”. Yhtyeen ehkä tunnetuin kappale on ”Kuuma kesä” ja tunnetuin jäsen on Pate Mustajärvi. Popeda esiintyy Tukholman Debaser Strandissa 30. toukokuuta, ovet avataan klo 19.00.

Huippu-artisti Suomesta, Jarkko Honkanen orkestereineen vetää vauhdikkaan tanssi-illan Eskilstunan Barvabygdegårdilla 30. toukokuuta klo 18.00 alkaen.

Karlskogan perinteinen sauna- ja perhepäivä järjestetään 13. kesäkuuta klo 11–14 Karlskogan Näsetissä, ohjelmassa on musiikkia, saunontaa, veikkauskävelyä, suomalaisia herkkuja ja muuta mukavaa.

Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden ilmoitusivuilta.