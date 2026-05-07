RS 19/26: Oikealla ladulla

Charlotte Kalla on Ruotsin kautta aikojen menestynein naishiihtäjä ja yksi maailman parhaista naishiihtäjistä.

Hän on ruotsalainen urheilulegenda ja kuuluu samaan Hall of Fame- klubiin kuin vaikkapa Björn Borg, Ingemar Stenmark, Gunde Svan ja Caroline Kluft.

Suomea ymmärtävistä naishiihtäjistä hän on kaikkien aikojen ykkönen.

Charlotten juuret ovat Tornionjokilaaksossa. Kuluvan viikon aikana hän on mukana Länsi-Norrlannissa järjestettävässä paneelikeskustelussa, jossa luodataan tornionjokilaaksolaista, saamelaista ja ruotsinsuomalaista identiteettiä.

Paneelin juontaa Daniel Forsberg. Hän on valtiotieteilijä ja tutkija Luulajan Teknillisessä yliopistossa, tutkinut tornionjokilaaksolaisten ja meänkielisten asemaa ja vetää podcastia nimeltä ”Proud to be ummikko”.

Keskustelutilaisuus järjestetään kolmella paikkakunnalla: Örnsköldsvikissä, (6.5.), Härnösandissa (7.5.) ja Sundsvallissa (8.5.).

Sundsvallin tilaisuudessa ovat mukana myös ruotsinsuomalainen aktivisti Pirjo Linna ja saamelaisten asioihin perehtynyt Isabell Andersson.

Sundsvallin tilaisuuteen tarvitaan pääsylippu. Lipun voi noutaa Sundsvallin Kulturmagasinetin receptionista tai ladata Entre Sundsvallin kotisivulta: https://entresundsvall.se/arrangemang/far-man-vara-stolt-nu/

Örnköldsvikin tilaisuuteen pitää varata paikka kirjaston kotisivun bibliotek.ornskoldsvik.se kautta. Härnösandin tilaisuuteen on vapaa pääsy.