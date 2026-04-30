RS 18/26: Vappuna tapahtuu
Göteborgin perinteiset ruotsinsuomalaiset kevätmarkkinat ovat jälleen vuorossa ensi viikonloppuna lauantaina 2. toukokuuta.
Markkinat avaavat ovensa klo 10.00, paikka on Saanko Luvan -seuratanssijoiden toimitalo Hisingessä, osoite Färgfabriksgatan 9. Messun järjestäjinä toimivat Radio Eka ja Saanko Luvan -seuratanssijat.
Suomen suosituin tanssiorkesteri Ässät tähdittää vapunaaton tanssit Hedemoran Parkilla 30. huhtikuuta klo 19.00 alkaen.
Ässät on tällä hetkellä Suomen tanssilavojen ykkösuosikki.
Hedemoran tanssitapahtuma on kolmipäiväinen. Vapunpäivänä ruotsinsuomalaista tanssikansaa viihdyttää Duo Rytmi Yhteinen ja 2. toukokuuta iltapäiväkarakaokea vetää Erkki Uusitalo.
Suomen vuoden 2013 tangokuningas Kyösti Mäkimattila konsertoi äitienpäivänä Boråsissa, osoite Kungsgatan 58, aika 10. toukokuuta klo 15.00, vapaa pääsy, kakkukahvit.
Tenorissimo on kahden suomalaisen tenorin Reijo Itkosen ja Lasse Riutamaan duo, joka on tullut tunnetuksi Mauno Kuusiston laulujen tulkitsijana. Tenorissimo konsertoi Göteborgissa, paikka Göteborgskyrkan, Redbergsvägen 19, 16. toukokuuta klo 16.00.
Konserttiin on vapaa pääsy. Säestäjinä toimivat Ulla-Stina Ikonen ja Jani Freivik.
Tarkemmat tiedot yllä olevista tapahtumista RS-lehden ilmoitussivuilla.