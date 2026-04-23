RS 17/26: Suomen huippukirjailijat vierailulla
Joukko Suomen menestyneimpiä kirjailijoita saapuu Ruotsiin esittelemään uutuusteoksiaan 9.–10. toukokuuta teemalla ”Helsingin kirjamessut Tukholmassa”.
Lauantaina 9. toukokuuta klo 16.00 suomalaisen kirjallisuuden ykkösketju Pajtim Statovci, Taika Mannila, Philip Teir ja Eva Johansson esiintyvät kirjailijakeskustelussa Tukholmassa, jonka vetää toimittaja-juontaja Pekka Heino, ja klo 16.00 kulttuuritoimittaja Ville Blåfield haastattelee kirjailija Iida Turpeista. Paikka: Tyge & Sessil-kirjakauppa, Brahegatan 4, Tukholma.
Sunnuntaina 10. toukokuuta klo 13.00 alkaen kirjailijat Viveca Steen ja Satu Rämö ovat Ville Blåfieldin haastateltavina Adlibris -kirjakaupassa Tukholmassa, osoite Kungsgatan 15.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikilla eikä niihin ole pääsymaksua.
Islannissa asuva Satu Rämö kuuluu Pohjoismaiden parhaiten myyviin kirjailijoihin. Hänen islantilaisesta poliisihahmosta kertovan Hildur-kirjasarjansa pohjalta on tehty samanniminen televisiosarja, joka pyörii kevään 2026 aikana Suomen Nelonen-tv-kanavalla.
Satu Rämö on yleisön tavattavissa myös Skövden kaupunginkirjastossa lauantaina 9. toukokuuta klo 16.00 ja Tukholmassa Kungsgatanin Adlibris-kirjakaupassa sunnuntaina 10. toukokuuta klo 13.00 alkaen.
Tarkemmat tiedot yllä mainituista tapahtumista RS-lehden ilmoitusivuilla.