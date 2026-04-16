RS 16/26: Sinivalkoiset äänet kevätkonsertissa

Huhti- ja toukokuussa Suomen musiikkiviihteen tunnetuimmat nimet saapuvat viihdyttämään ruotsinsuomalaisia.

Tangokuningas Amadeus Lundberg esiintyy Luulajassa, Kulturens Hus, 17. huhtikuuta klo 19.00, liput 450 kruunua. Konsertin nimi on Hopeinen kuu.

Amadeus valittiin Suomen tangokuninkaaksi vuonna 2009 ja hän on yksi Suomen parhaiten menestyneitä tangolaulajia. Amadeus konsertoi myös Uumajassa Ålidhemin kirkolla 18. huhtikuuta ja Sundsvallissa, paikka Kyrkans hus Floragatan 4, 19. huhtikuuta klo 17.00, vapaa pääsy, Hudiksvallin Teatterissa 20.4., Tukholmassa, Kolingen 22.4., liput billetto, ja Borlängessä, Kvarnsveden 23.4.

Suomen suosituin tanssiorkesteri Ässät tähdittää vapunaaton tanssit Hedemoran Parkilla 30. huhtikuuta klo 19.00 alkaen. Hedemoran tanssitapahtuma on kolmipäiväinen, vapunpäivänä ruotsinsuomalaista tanssikansaa viihdyttää Duo Rytmi Yhteinen ja 2. toukokuuta iltapäiväkaraokea vetää Erkki Uusitalo.

Suomen vuoden 2013 tangokuningas Kyösti Mäkimattila konsertoi äitienpäivänä Boråsissa, osoite Kungsgatan 58, 10. toukokuuta klo 15.00, vapaa pääsy.

Tenorissimo on kahden suomalaisen tenorin, Reijo Itkosen ja Lasse Riutamaan duo, joka on tullut tunnetuksi Mauno Kuusiston laulujen tulkitsijana. Tenorissimo konsertoi Göteborgissa, paikka Göteborgskyrkan, Redbergsvägen 19, 16. toukokuuta klo 16.00.

Konserttiin on vapaa pääsy. Säestäjinä toimivat Ulla-Stina Ikonen ja Jani Freivik. Tenorissimo esiintyy myös Gislavedin kirkossa 17. toukokuuta klo 15.00 äitienpäiväkonsertissa.

Tangokuningas Jari Sillanpää saapuu ”30 vuotta estradilla” -konserttiin Tukholman Rivaliin 19. toukokuuta.

Suomen tanssilavojen suosikkiartisti Jarkko Honkanen saapuu Eskilstunan Barvabygdegårdille 30. toukokuuta viihdyttämään ruotsinsuomalaisia.

