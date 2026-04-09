RS 15/26: Elämäni on lauluni

Kevät on ruotsinsuomalaisten tapahtumien ja suomiviihteen aikaa.

Göteborgin perinteiset kevätmarkkinat ovat vuorossa lauantaina 2. toukokuuta klo 10.00 alkaen, sisältäen yritys- ja seuraesittelyjä sekä orkesteritanssit illalla. Tapahtumapaikka on Saanko Luvan -seuratanssijoiden toimitalo Hisingessä osoite Färgfabriksgatan 9.

Messsut järjestävät Radio EKA ja Saanko Luvan -seuratanssijat.

Haluatko messuille oman esittelypöydän? Ota yhteys Esa Myllymäki puh 0730-688 640, mail: esa.saankoluvan@gmail.com

Tangokuningas Amadeus Lundberg esiintyy Luulajassa, Kulturens Hus, 17. huhtikuuta klo 19.00, liput 450 kruunua. Konsertin nimi on Hopeinen kuu.

Amadeus valittiin Suomen tangokuninkaaksi vuonna 2009 ja hän on yksi Suomen parhaiten menestyneitä tangolaulajia. Amadeus konsertoi myös Uumajassa Ålidhemin kirkolla 18. huhtikuuta ja Sundsvallissa, paikka Kyrkans hus Floragatan 4, 19. huhtikuuta klo 17.00, vapaa pääsy.

Suomen suosituin tanssiorkesteri Ässät tähdittää vapunaaton tanssit Hedemoran Parkilla 30. huhtikuuta klo 19.00 alkaen. Hedemoran tanssitapahtuma on kolmipäiväinen, vapunpäivänä ruotsinsuomalaista tanssikansaa viihdyttää Duo Rytmi Yhteinen ja 2. toukokuuta iltapäiväkarakaokea vetää Erkki Uusitalo.

Suomen vuoden 2013 tangokuningas Kyösti Mäkimattila konsertoi äitienpäivänä Boråsissa, osoite Kungsgatan 58, 10. toukokuuta klo 15.00, vapaa pääsy, kakkukahvit.

Tenorissimo on kahden suomalaisen tenorin Reijo Itkosen ja Lasse Riutamaan duo, joka on tullut tunnetuksi Mauno Kuusiston laulujen tulkitsijana. Tenorissimo konsertoi Göteborgissa, paikka Göteborgskyrkan, Redbergsvägen 19, 16. toukokuuta klo 16.00.

Konserttiin on vapaa pääsy. Säestäjinä toimivat Ulla-Stina Ikonen ja Jani Freivik.

Tarkemmat tiedot yllä olevista tapahtumista RS-lehden ilmoitussivuilla.