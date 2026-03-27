RS 13/26: Suomen passi jatkossa voimassa 10 vuotta – Uutta passia saa vasta 2027

Suomen passin voimassaoloaika pitenee viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen, päätti Suomen hallitus huhtikuussa 2025.

Suomen nykyinen passilaki astui voimaan vuonna 2006, jolloin kymmenenvuoden passien myöntämisestä luovuttiin. Samalla siirryttiin biometrisiin passeihin, joissa passin siruun on tallennettu passinhaltijan kasvokuva, sormenjälki ja henkilötiedot.

Mutta kymmenen vuoden passeja ei saa vielä muutamaan vuoteen, koska toimenpide vaatii Suomen lainsäädännön muuttamista.

Lausuntokierros päättyi 16. helmikuuta ja hallituksen esitys eduskunnalle on tulossa kuluvan kevään aikana. Lopuksi Suomen eduskunta hyväksyy lain.

Selvitettävänä on vielä muun muassa pysyykö alle 12-vuotiaiden lasten passi viisivuotisena, kun ulkonäkö muuttuu kasvaessa.

Ruotsinsuomalaisille Suomen passi ja kansalaisuus on tärkeä asia. Suurten muuttoaaltojen vuosina monet ruotsinsuomalaiset joutuivat ammatillisista syistä luopumaan Suomen passista ja ottamaan Ruotsin kansalaisuuden. Siihen aikaan ei ollut mahdollista olla samanaikaisesti sekä Suomen että Ruotsin kansalainen.

Ruotsi hyväksyi kaksoiskansalaisuuden vuonna 2001, Suomi ja Islanti vuonna 2003. Tanska salli kaksoiskansalaisuuden vuonna 2015 ja Norja 2020.

Suomen nykyisen kansalaisuuslain mukaan entinen Suomen kansalainen saa kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä.

Ruotsin uusi kansalaisuuslaki, joka astuu voimaan 6. kesäkuuta sisältää monia uusia tiukkoja vaatimuksia Ruotsin kansalaisuutta hakeville. Suomen kansalaisten osalta vaatimus, että on asunut Ruotsissa kaksi vuotta voidakseen hakea Ruotsin kansalaisuutta ei muutu.

Myöskään ilmoitusmenettely Pohjoismaiden kansalaisten osalta ei muutu eli Ruotsissa asuva Suomen kansalainen voi myös jatkossa hankkia Ruotsin kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä.