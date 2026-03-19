RS 12/26: Ruotsin talous maaliskuu 2026: inflaatio laskussa, polttoaineen hinta noususssa

Viikko sitten julkaistut helmikuun inflaatioluvut antavat merkkejä siitä, että taloustilanne myös kotitalouksien osalta on menossa parempaan suuntaan.

Ruotsin inflaatio eli kuluttajahintojen nousu oli helmikuussa vain 1,4 prosenttia, kun se tammikuussa oli 1,7 prosenttia. Normaalioloissa tämä antaisi viitteitä siitä, että korkotaso lähtee kevään aikana laskuun. Monet asuntovelalliset ovat ahtaalla ja odotukset korkojen laskusta ovat suuret.

Ongelma on Lähi-idän tilanne ja Iranin kriisi, joka tuo mustia pilviä talouden taivaalle. Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin on nopealla aikataululla näkynyt öljyn hinnassa ja bensiinin ja dieselin hinnassa polttoainepumpuilla.

Jos Lähi-idän kriisistä tulee pitkäaikainen, inflaatio kiihtyy ja korot lähtevät nousuun. On erittäin toivottavaa, että Lähi-idän tilanne rauhoittuu nopeasti ja sen talouteen aiheuttama epävarmuus vähenee.

Elintarvikkeiden hintojen nousu on asia, joka ruotsinsuomalaisia eniten taloudessa harmittaa. Esimerkiksi vihannesten, hedelmien ja tuoreen kalan hinnat ovat kohonneet vuoden sisällä todella tuntuvasti, yksittäisistä elintarvikkeista kahvin hinta on noussut huimasti.

Palkat ja eläkkeet eivät ole nousseet samaan tahtiin – palkansaajien ja eläkeläisten sekä lapsiperheiden ostovoima on heikentynyt ja monet ovat joutuneet elämään säästeliäästi.

Ruotsin ruoan arvonlisävero puolittuu väliaikaisesti kuuteen prosenttiin huhtikuun alussa.

Jos veroale siirtyy täysimääräisesti hintoihin pienenee kotitalouksien ruokalasku tuhansia kruunuja vuodessa. Se tuo ainakin tilapäistä helpotusta varsinkin pienituloislle eläkeläisille ja lapsiperheille, jotka ovat parin viimeisen vuoden aikana joutuneet ahtaalle.