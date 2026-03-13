RS 11/26: Kaj 2025, Linda Lampenius 2026 – SUOMESTA ON TULLUT EUROVIISUJEN SUOSIKKI

Ruotsin viisuedustaja valittiin viime viikonloppuna Melodifestivalen-kilpailussa. Voiton vei Felicia Eriksson kappaleella My System.

Suomea edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella ”Liekinheitin”.

Suomi on kisassa vahva suosikki. Eurovisionworld-sivuston vedonlyöntitilastoissa Suomi pitää tällä hetkellä ykkössijaa. Myös euroviisuja seuraavat toimittajat hehkuttavat Suomen kappaletta.

Vuosi sitten Pohjanmaalta Vöyriltä kotoisin oleva suomalaisyhtye KAJ voitti yllättäen Ruotsin Melodifestivalenin finaalin huumori-kappaleellaan ”Bara bada bastu” ja oli lähellä tuoda voiton Ruotsille toukokuussa 2025 Sveitsin Baselissa järjestetetyissä Euroviisun laulukilpailuissa.

Suomi on pikkuhiljaa kyennyt muodostamaan aseman, joka Ruotsilla aikaisemmin oli, Suomen edustajan esitystä odotetaan innolla ja viisukansa osoittaa suosiota.

KAJ-yhtyeen ja Linda Lampeniuksen menestys on osoitus siitä, miten vahva ja arvostettu tavaramerkki suomalaisuus on Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Ankeina ja harmaina aikoina KAJ:n ja Lindan positiivinen suomalaisenergia tuo iloa ja riemua, jota kansa tarvitsee.

Hän esiintyy yhdessä Suomen Idols-tähden Pete Parkkosen kanssa.

Euroviisut järjestetään Wienissä 12.–16. toukokuuta.