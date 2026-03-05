RS 10/26: Suomiviihteen maaliskuu

Mies ja ääni – Olavi Virta, laulajalegendasta kertova musiikkinäytelmä saapuu Ruotsin kiertueelle maaliskuun alussa. Olavi Virran vaikutus ja perintö näkyvät edelleen suomalaisessa iskelmäkulttuurissa. Virran elämä oli värikäs ja hänen upeat laulunsa sopivat hyvin myös teatterin lavalle.

Tangolegenda elämän eri vaiheita tulkitsevat tangokuninkaat Matti Korkiala ja Teijo Lindström. Muissa rooleissa ovat Katri Rehntröm, Aki Mäki ja J.Eskelinen. Musiikista vastaa Legenda-orkesteri Seppo Rehnströmin johdolla.

Suomen ykkössolistit esittävät laulajalegenda Virran lauluja Göteborgin Kortedala Forumissa osoite Kortedala Torg 1 perjantaina 6. maaliskuuta klo 18.00 ja Skövden Kulturfabrikenissa lauantaina 7. maaliskuuta klo 15.00.

Paula Koivuniemi on ollut suomalaisten kestosuosikki jo 1960-luvulta saakka. Hän on tehnyt komean uran lukuisine kestohitteineen ja Suomen kansan sydämiin piirtyneet kestohitit kuten ”Sata kesää tuhat yötä”, ”Tummat silmät ruskea tukka” ja ”Aikuinen nainen” kuuluvat ruotsinsuomalaisten karaokeiltojen vakiokappaleisiin.

Maaliskuussa Ruotsiin saapuva Aikuinen nainen-laulunäytelmä kertoo Paulan tarinan. Paulaa esittää Saija Tuupanen, muissa rooleissa nähdään Marita Taavitsainen, Merja Kuisma, Anna-Maija Ojansivu, Juse Venäläinen, Kristian Ijäs ja Tarmo Pennanen sekä lapsinäyttelijä Moona Elorinne.

Näytelmä on nähtävissä Södertäljen Stadscenillä, Nyköpingsvägen 26, 18. maaliskuuta klo 19.00.

Tarkemmat tiedot yllä olevista tapahtumista RS-lehden ilmoitussivuilla.