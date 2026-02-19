RS 08/26: Ruotsinsuomalaisten päivä 2026 – tarjolla viihdettä ja kulttuuria
Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään jälleen ensi viikolla, juhlapäivämäärä 24. helmikuuta osuu tänä vuonna tiistaiksi. Tarjolla on mittava määrä erilaisia ruotsinsuomalaisten juhlapäivän kunniaksi järjestämiä kulttuuri- ja viihdepitoisia tilaisuuksia.
Perinteisin juhlakaava lienee juhlapuhe sekä perinteiset ohjelmanumerot, kuoroesityksin sekä kahvittelu. Joillakin paikkakunnilla, kuten Skövdessä ja Älvkarlebyssa järjestetään ruotsinsuomalaisten viikko.
Tunnetut ruotsinsuomalaiset artistit toimivat juhlien vetonauloina. Botkyrkassa yleisöä viihdyttää Tiffany Kronlöf, Norrtäljessä Duo Balsam, Karlskogassa Väinämöinen, Örebrossa Darya & Kuutamo-orkesteri. Södertäljessä ja Göteborgissa luotetaan kirjailijavieraiden vetovoimaan. Ruotsinsuomalainen musiikki ja kulttuuri ovat tilaisuuksissa pääosassa.
Tarkemmat tiedot ruotsinsuomalaisten päivän tilaisuuksista löytyvät RS-lehden ilmoitussivuilta.