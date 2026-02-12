RS 07/26: RUOTSIN RALLI = SUOMEN RALLI

Ruotsin ralli ajetaan jälleen 12.–15. helmikuuta.

Vuonna 1950 startattu ralli ajetaan Väsberbottenin maisemissa pääosin Uumajan alueella.

Tällä kertaa Uumajan maisemat ovat lumen peitossa, joten rallikauden ainoa lumiralli ajetaan aidoissa talvimaisemissa. Pakkastakin on luvassa sen verran, että rallitiet ovat jäässä.

Luvassa on hurjaa menoa, kun kuskit pujottelevat Västerbottenin jäisiä ja arvaamattomia jäärännejä yli 130 kilometrin keskinopeudella.

Ruotsin ralli on myös Suomen ralli. Suomalaiset ovat viimeisen 42 vuoden aikana voittaneet rallin 22 kertaa.

80-luvulla rallia hallitsivat Hannu Mikkola, Ari Vatanen, Juha Kankkunen, Timo Salonen ja Markku Alen, 90-luvulla Tommi Mäkinen.

2000-lukua hallitsi Suomen Marcus Grönholm. Hän voitti rallin viisi kertaa. 2010-luvulla suomalaiset ovat kaasuttelivat voittoon viisi kertaa, ohjaimissa Mikko Hirvonen vuosina 2010 ja 2011, Jari-Matti Latvala 2012, 2014 ja 2017.

Suomen ralliautoilun nouseva tähti, nuori hurjapääkuski Sami Pajari osallistuu tämän vuoden ralliin voitto tähtäimessään.

Talviolympialaiset avattiin perjantaina. Suomen Yle TV1- ja Yle TV2 -kanavat näyttävät Milano-Cortinantalviolympialaiset myös Ruotsissa – suomalaisten urheilijoiden suorituksiin keskittyen. Niiden kautta ruotsinsuomalaiset voivat seurata Iivo Niskasen, Suvi Minkkisen ja Leijonien kilpailua.

Kisojen lähetysajat ja ohjelmisto löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden tv-sivuilta.