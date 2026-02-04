RS 06/26: Olympiatunnelmissa
Vuoden 2026 talviolympialaiset avataan perjantaina 6. helmikuuta Milanon San Siro Stadiumilla. 2800 talvilajien huippu-urheilijaa 92 eri maasta kilvoittelee keskenään. Yhdeksäntoista kisapäivän aikana olympiamitaleista taistellaan 15 eri lajissa. Mukana on tällä kertaa vain yksi uusi laji, vuorihiihto.
Suomesta olympialaisiin osallistuu 102 urheilijaa. Suomella on mahdollisuudet mitaleihin monissa lajeissa. Maastohiihto ja jääkiekko ovat lajeja, joista suomalaisille odotetaan menestystä, mutta myös alppihiihto, ampumahiihto, free ski, lumilautailu ja yhdistetty ovat mitalimahdollisuuksia.
Maastohiihto kuuluu perinteisesti suomalaisten suosikkilajeihin. Olympiavoittaja Iivo Niskanen on nousukunnossa ja lähtee Milano-Cortinaan tavoittelemaan maastohiihdon ykkössijaa.
Ampumahiihto on Suomen vahvin mitalikorttti ja Suvi Minkkinen on kuluvalla kaudella vakiinnuttanut asemansa maailmancupin kärjessä.
Jääkiekossa NHL-pelaajat palaavat miesten olympiaturnaukseen ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, mikä parantaa Leijonien mitalimahdollisuuksia huomattavasti.
Suomen Yle TV1- ja Yle TV2 -kanavat näyttävät Milano-Cortinan talviolympialaiset myös Ruotsissa – suomalaisten urheilijoiden suorituksiin keskittyen. Niiden kautta ruotsinsuomalaiset voivat seurata kisoja. Kisojen lähetysajat ja ohjelmisto löytyvät Ruotsin Suomalainen -lehden tv-sivuilta.